Responsable del hogar está por ahí campante: familiar de menor abusada en Soacha

Luego de que este fin de semana se conociera el aberrante caso del ‘Monstruo de Soacha’, un hombre que violó a varias niñas en un hogar sustituto del ICBF en Soacha, familiares de los menores anunciaron que la responsable del hogar, pareja del acusado abusador, “sigue por ahí campante”.

Este lunes en el Centro Zonal del ICBF en ese municipio al sur de Bogotá, voceros del instituto les manifestaron a algunas familias que les devolverán la patria potestad de los niños.

Ante esto, Geraldine Castañeda, tía de una de las menores víctimas, dijo que con el reintegro de la niña a su familia espera que el ICBF no se “lave las manos y esto muera aquí, necesitamos un buen abogado que nos represente para que caiga todo el peso de la ley sobre la defensora y la gente que tenía conocimiento de esto y que quisieron ocultarlo”.

“A parte de esto, el daño con que las niñas y el entorno familiar van a vivir va a ser para toda la vida. Lo mínimo que nosotros debemos recibir es una indemnización económica”, pidió la mujer.



Denunció también que el sábado en la noche a una de las tías de otra menor la llamaron desde la Sijín para decirle que la responsable del hogar sustituto “tenía orden de captura, pero por el momento no sabemos si hoy se hará efectiva o cuándo, porque esa señora está por ahí campante”.

Horas antes al menos 15 familiares de los niños llegaron hasta las instalaciones del instituto en Soacha para pedir una respuesta y cambios de hogares, aceleración en los procesos y devolución de las patrias potestades.

"Cada vez que yo veo a mis dos hijas, las encuentro con golpes, muy flacas, me dicen que las tratan muy mal y con groserías", señaló a Blu Radio una madre de familia, quien en un ataque de llanto exigía que la delegada del ICBF les devuelva sus niñas.

Por su parte, el abuelo de una de las niñas abusadas por el denominado ‘Monstruo de Soacha’ aseguró que, en una oportunidad, la encargada del hogar sustituto donde se encontraba le manifestó en una llamada que estaban de viaje en otra ciudad; cuenta el hombre que le cuestionó haberse llevado a la menor sin autorización de sus padres, cuya respuesta fue que del ICBF había autorizado la actividad.

Entretanto, la directora del ICBF, Karen Abudinen, señaló que los siete menores que se encontraban bajo el cuidado de la madre sustituta, entre ellos sus dos hijos biológicos, fueron trasladados a dos centros asistenciales para que les practicaran exámenes para establecer si también fueron víctimas de abuso sexual por parte del llamado ‘Monstruo de Soacha’.

La funcionaria señaló que la investigación se abrió el 15 de febrero cuando una defensora de familia, en una visita protocolaria al hogar sustituto del ‘Monstruo de Soacha’, evidenció maltrato físico en los menores, quienes fueron trasladados a otros hogares.

Allí fue donde las niñas de 7 y 8 años confesaron a sus familias que fueron abusadas sexualmente por el compañero sentimental de quien tenía a cargo su cuidado en el hogar sustituto.