Revelación de género sale mal en Cali: "Solo tenía una tarea"

Cada vez es más común encontrar en redes sociales videos sobre la revelación de género de una pareja que está esperando un hijo. Por eso, también queda registrado momentos donde suceden situaciones chistosas o pequeños errores que marcan estos eventos.

En esta ocasión, le usuaria de TikTok @lcg.13m publicó un video sobre una revelación en la que ella era parte fundamental para que todo saliera bien, pero pasó todo lo contrario en Cali.

La joven era la encargada de comprar la bengala de color rosado, pero en el momento de la revelación no era de ese tono, sino azul. Por eso, mientras los futuros padres celebraban entre abrazos porque pensaban que tendrían a un niño, la joven solo se reía y movía su dedo índice de un lado a otro, indicando que había algún error.

"Yo solo tenía una tarea y..." se lee en la parte superior del video.

De hecho, la usuaria de este perfil publicó el chat que tuvo con la tienda en donde compró la bengala y todo indicaba que sí la había pedido del color adecuado: rosado, pero la realidad fue que se presentó un error y, al momento de recibir el domicilio, tampoco se percató de elemento que había comprado.

"Cuando pensé que nada podría salir mal, me pasa esto JAJAJAJAJA", se lee en la descripción de la publicación.

TikTok @lcg.13m

Ante esto, se realizaron diversos comentarios ante esta curiosa situación que, probablemente, le habrá pasado a más de uno en el intento de tener una revelación de género más novedosa y con la intención de compartirlo en redes sociales.

"Yo se lo cambio en el hospital para no pasar pena 😭", "Yo me quedo callada de la pena y espero a que tenga la niña🤣🤣🤣", "Entregar el color correcto; perdónenme a todos pero no asecto... se va corriendo", "La verdadera revelación 😎😎😎", entre otros comentarios.

Lo cierto es que la joven le escribió a la tienda en donde había comprado la bengala y ellos aceptaron su error, por lo que le devolvieron el dinero del pedido. Sin duda será una anécdota que la familia recordará siempre.