Revelan la confesión de hombre que le quitó la vida a su pareja: "Se va conmigo"

Un estremecedor caso de feminicidio sacudió a la comunidad de Benito Juárez, en el estado de Zacatecas (México), luego de que se conociera la confesión en video de un hombre que, minutos antes de asesinar a su pareja sentimental, anticipó sus intenciones y justificó su actuar con argumentos de despecho.

La víctima fue identificada como Miriam, una mujer de aproximadamente 52 años originaria de Veracruz, quien residía en la localidad zacatecana y no tenía familiares cercanos en la zona.

Su pareja, Óscar, de 58 años, fue señalado como el responsable del crimen. Tras quitarle la vida a Miriam, el hombre se quitó la vida con un arma de fuego tipo revólver calibre .22.



La confesión del feminicida

Lo más escalofriante del caso es que, antes de cometer el feminicidio, Óscar grabó un video donde detalló los motivos detrás de su decisión. “Me hace falta cariño, me corre de la casa, no me presta ni el carro. Le di todo y aun así me desprecia”, declaró.

En tono confuso y visiblemente alterado, dejó entrever que no estaba dispuesto a aceptar la separación: “A lo mejor se va a ir conmigo”, dijo.

En el video, también expresó una fuerte desconfianza hacia las autoridades y una visión distorsionada de la violencia de género: “Están muy empoderadas… si yo hablo a la autoridad, nunca me van a creer. Si uno las golpea, lo matan en la cárcel”, afirmó, normalizando la violencia como una reacción válida a su supuesta frustración.



El material fue compartido una hora antes de los hechos y, aunque algunas personas alertaron a la Policía, la intervención llegó demasiado tarde. Al llegar a la vivienda ubicada en la calle Vicente Guerrero, los agentes encontraron los cuerpos sin vida de la pareja.

Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Género y de Alto Impacto asumieron la investigación del caso, que ha generado indignación por el claro perfil de feminicidio y por el evidente fracaso de las alertas previas para evitarlo.



Rutas de atención para mujeres víctimas de violencia

Si conoce o es víctima de violencia contra la mujer, en Colombia existen rutas de atención diseñadas para brindar protección, orientación y acompañamiento integral. La Ruta Única de Atención (RUA) establece un protocolo interinstitucional para atender casos de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, con enfoque de género y derechos humanos. Las mujeres pueden comunicarse de manera gratuita a través de la Línea Púrpura (018000 112 137), la línea nacional 155, o la línea de emergencia 123 en casos de riesgo inminente.