Robert de Niro estaría quebrado por las excentricidades de su esposa y la pandemia

Según lo mencionado por los abogados de Robert de Niro, el reconocido actor de 77 años ha estado trabajando fuertemente para costear las excentricidades de su exesposa Grace Hightower, entre las que se encuentran su ropa de diseñadora y anillos de diamantes que oscilan sobre el millón de dólares.

“Aunque ama su oficio (Robert de Niro ), no debería verse obligado a trabajar a ese ritmo prodigioso. ¿Cuándo terminará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizás no coger todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower?”, expresó la abogada Caroline Krauss, en la audiencia.

Ante esto, la defensa de Grace refutó e insistió que Robert de Niro se ha excusado en la pandemia por el coronavirus “para golpear económicamente a su esposa”. Pasó de girarle 375.000 dólares al mes a 100.000 dólares.

No obstante, el divorcio no es lo único que, al parecer, tiene golpeado al actor de Hollywood, pues el cierre temporal de los restaurantes Nobu y Greenwich Hotel de los que él es socio, habrían ocasionado una gran pérdida en sus ingresos.

Ante el panorama, la abogada Krauss propuso que se vendiera la casa de 20 millones de dólares que tenía la pareja a pesar de que el actor quería que su esposa se quedara allí viviendo con sus hijos.

Cabe recordar que la pareja se casó en 1997 y dos años después decidieron separarse. No obstante, para el año 2004 decidieron regresar e intentar de nuevo renovar sus votos, pero en 2018 Robert de Niro hizo la solicitud de divorcio que aún los tiene en disputa.