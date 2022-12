Rodrigo Jaramillo me confesó por qué fracasaron con Interbolsa: Jorge González

con pelos y señales cómo fue el desfalco a la firma comisionista.

González se refirió a Fabricato y manifestó que, a pesar que no era un negocio atractivo, los accionistas le apostaron a fortalecerla para luego elevar la acción nominalmente y así venderla costosa a compraderos interesados, es decir querían inflar artificialmente el precio.

“Cuando hablé con Rodrigo Jaramillo me dijo: tengo que admitir que la voracidad y la falta de control nos llevó al fracaso. Nos aprovechamos de manera indebida de unos contactos muy sólidos que teníamos con la superintendencia Financiera y de la elasticidad con la que los órganos de control estaban siguiendo nuestras operaciones”, reveló el periodista.

“Casi que entre llanto me dijo: no creo que exista un juez en Colombia capaz de absolverme. A mí me van a juzgar para la galería, pero yo quisiera ver -el día que amanezca en la cárcel- en las celdas de al lado a las cabezas de los órganos del control", agregó.