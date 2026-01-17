En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Salen a la luz nuevos videos del accidente donde murió Yeison Jiménez en Paipa: “La gasolina"

Salen a la luz nuevos videos del accidente donde murió Yeison Jiménez en Paipa: “La gasolina"

En uno de los registros audiovisuales del accidente donde murió Yeison Jiménez en Paipa se escucha a la persona que graba decir: “La gasolina… ¿Quién va a estar vivo ahí? Ay, José, sal de ahí”.

