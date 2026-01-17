Salen a la luz nuevos videos del accidente donde murió Yeison Jiménez en Paipa: “La gasolina"

La música popular colombiana sigue de luto tras el fatal accidente aéreo ocurrido la tarde del pasado sábado 10 de enero en el departamento de Boyacá, donde perdió la vida el reconocido cantante Yeison Jiménez.

La aeronave, una avioneta de matrícula N325FA propiedad del artista, se precipitó a tierra apenas una milla después de haber despegado del aeropuerto de Paipa con destino a Marinilla, Antioquia, terminando completamente calcinada tras el impacto.

En este siniestro fallecieron un total de seis personas, confirmándose entre las víctimas al cantante de 34 años, Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, todos miembros del equipo de trabajo del artista.

Yeison Jiménez. Foto: AFP

El 'Aventurero', como era conocido por sus millones de seguidores, representaba una de las historias de superación más emblemáticas de la música en Colombia, pues logró escalar desde sus inicios trabajando en Corabastos hasta proyectarse en escenarios de talla nacional como El Campín.



Horas antes de la tragedia, Jiménez fue visto con total sencillez en una cafetería de Belén, Boyacá, comprando alimentos y tomándose la que sería su última fotografía con fanáticas.

En algunos videos revelados por La Red, de Caracol Televisión, se pueden observar los instantes previos al accidente y los momentos posteriores a la caída de la avioneta, en los que se evidencian varias explosiones.

En uno de los registros audiovisuales se escucha a la persona que graba decir: “La gasolina… ¿Quién va a estar vivo ahí? Ay, José, sal de ahí”. Asimismo, uno de los testigos que intentó acercarse para ayudar relató: “Hicimos todo lo posible por ayudar al hombre, pero se nos salió de las manos”.

Por su parte, la mujer que grita en el video contó posteriormente en la red que “las explosiones fueron muy fuertes y, bueno, los muchachos no pudieron hacer nada por él, tristemente”, relató entre lágrimas.

Como un último adiós cargado de sentimiento, las grandes figuras del género popular se reunieron en el Movistar Arena este 14 de enero para rendirle un homenaje masivo. Más de 11 artistas, entre ellos Jessi Uribe, Pipe Bueno, Paola Jara, Jhonny Rivera y Luis Alfonso, crearon en menos de 24 horas la canción titulada ‘El Aventurero del Cielo’, un tema que celebra la vida del artista.

Durante el emotivo encuentro, sus colegas destacaron su lealtad y aseguraron que, aunque Colombia llore su ausencia, su música seguirá viva, mientras imaginan al artista "conquistando el cielo" con sus botas y sombrero.