¿Sanción ejemplar? Esto pagará pareja sorprendida teniendo sexo en calles de Buga

Según infirmó Noticias Caracol, la pareja recibió una sanción de 468.161 pesos por parte de la Policía del Valle del Cauca por “comportamientos que afectan la tranquilidad de las personas”, como lo remarca el artículo 33 del Código de Policía.

“La sanción guarda relación en lo que tiene que ver con actos sexuales o de exhibicionismo en espacios abiertos al público (…). La medida equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes”, comentó a Noticias Caracol el coronel Javier Navarro, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

La joven comunicadora que fue pillada teniendo sexo a las afueras de una discoteca en Buga pidió excusas por sus actos.

“Yo no me siento feliz ni dichosa por el acto bochornoso con mi pareja. Reconozco que fue un error y que me equivoqué”, dijo Isabella.

