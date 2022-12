¿Se atrevería a clonar su mascota? Aquí las ventajas y desventajas

En Mascotas BLU estuvo Marta Gómez, científica colombiana del zoológico de San Diego hablando sobre la clonación de animales. Gómez, famosa por haber clonado a su gato afirmó que la idea de clonar a un animal depende de la relación que se tenga entre el mismo y el amo.



Le puede interesar: Conozca a la científica colombiana que logró la primera clonación de un gato.



“El decidir clonar a la mascota depende de la relación que tenga el humano y el animal. Hay otro punto de vista que no ve el tema positivo, y también es respetable”, apuntó la experta.



Si bien es cierto, la posibilidad de mantener por más tiempo a la mascota al lado de una persona es una de los grandes incentivos al momento de decidir clonar una mascota, Gómez advierte sobre las contravenciones de dicha decisión, por ejemplo, no es posible creer que el clon adopte los mismos comportamientos de la mascota original, pues los temas relacionados con el accionar están basados en una construcción mutua.



Le puede interesar: ¡La mascota eterna! Familia argentina clona a su perro fallecido.



“Hay mascotas que, por generalidad, poseen comportamientos particulares en sus genes, los cuales se mantendrán, pero en otros casos, un clon no adoptará los mismos comportamientos de las mascotas originales, esto porque es un tema de construcción ente ambas partes”, recalcó la científica.



Finalmente, la experta rompió los mitos que hablan sobre la posible transformación de los animales explicando que las clonaciones pasan por distintos procesos y filtros que van corrigiendo el núcleo de animal, lo cual permite que, al final, el clon quede totalmente normal.



Publicidad