¿Se podrá volver a saludar de beso? Experto explica

El docente y sociólogo Carlos Arroyave habló en #YoMeCuidoYoTeCuido sobre las costumbres del ser humano al momento de saludar al otro y como estas han venido cambiando por la pandemia .

Uno de ellos es el saludo de beso, el cual, de acuerdo con Arroyave, no cree que cambie.

"No suena bien decirlo, pero el contacto con otro desconocido implica casi que una necesitad. No creo que eso vaya a cambiar. Yo creo que esas costumbres han sido muy dinámicas. son formas culturales tradicionales, yo creería que es dinámico y en tiempos de pandemia es interesante saber la diferencia entre el distanciamiento físico al social. El físico sigue ganando terreno y no tanto el social", explicó Arroyave.

Cambio en los vínculos

"El concepto de normalidad es problemático, siempre han habido cambios significativos en nuestro vínculos y relaciones y tiene que ver con un contexto. En escena esto viene cambiando, uno pensaría que pueden haber nuevas normalidades", afirmó.

De acuerdo con el experto, "la interacción cambia, pero siguen presentes de alguna manera".

"Se modifican, pero están presentes a través, por ejemplo, de medios tecnológicos. Cada vez se incrementa más el establecimiento de relaciones a través d redes sociales. Tinder ha tenido un aumento significativo. Hoy en dia Tinder registra cerca de 300 millones de descargas y 4 millones de suscriptores, es decir, casi el 40% de las personas se conocen por internet. Lo que hizo la pandemia fue optimizar los vínculos a través de estas aplicaciones", enfatizó.

