Cuando el sexo es un problema: reveladoras confesiones de adictos sexuales

La BBC entrevistó a dos personas que contaron cómo la adicción al sexo destruyó sus vidas.

Una mujer llamada Rebecca Barker relató que era adicta al sexo y que incluso “5 veces al día no eran suficientes” porque era lo primero en lo que pensaba al levantarse en las mañanas.

Publicidad

"No podía sacármelo de la cabeza. Yo sentía que todo me hacía pensar en eso. Creo que estaba vinculado a mi depresión y a la falta de serotonina. Yo sentía que el cuerpo entero me lo pedía", le dijo la mujer de 37 años a la BBC.

Vea aquí: ¿Cuánto debe durar el sexo para satisfacer a una mujer?

La mujer asegura que esta situación comenzó a presentar después de tener su tercer hijo y afectó su relación de pareja, pues le proponía constantemente a su esposo tener relaciones sexuales.

Tras no soportar la vergüenza, decidió mudarse con su madre para calmar la relación, pero ésta terminó por romperse. La mujer fue diagnosticada con depresión, por eso decidió cambiar de trabajo y mudarse a Francia.

Publicidad

Otro caso que reflejó la adicción, pero esta vez en los hombres, fue otro testimonio para la BBC donde un joven aceptó que le fue infiel a su esposa con cientos de prostitutas por su comportamiento compulsivo frente al sexo que lo llevó a sentir una gran culpa.

"Fue una experiencia horrible y asquerosa, no tiene nada de sexy. Cuando te levantas por la mañana con una buena dosis de clamidia (una enfermedad de transmisión sexual), no es sexy, es una enfermedad muy dañina que te destroza la vida", le dijo a la BBC este hombre de 60 años.

Publicidad

Este hombre señala que pagaba prostitutas 3 ó 4 veces por semana para satisfacer su deseo pero finalmente dejó de llevar su doble vida cuando su mujer lo confrontó.

Para uno de los expertos consultados por la BBC para los adictos a las drogas o al alcohol existe esa ayuda, y los adictos al sexo necesitan el mismo tipo de apoyo.