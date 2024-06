¿Desde dónde se genera el erotismo? Sexóloga responde

El erotismo es un tema fascinante que nos invita a explorar los sentidos y a sacar el máximo provecho de nuestra sensualidad. En entrevista en En Blu Jeans, Leisa Puentes, neuropsicóloga y sexóloga, habló de cómo el erotismo se genera y cómo romper con los estereotipos que lo rodean. Según Puentes, el erotismo no está limitado a una parte específica del cuerpo, sino que entra por los cinco sentidos.

Desde una caricia, una música agradable, un aroma cautivador, hasta una imagen que nos resulte atractiva, todo contribuye a despertar el erotismo en nuestro cerebro. Es importante entender que el erotismo es una experiencia sensorial que comienza en el cerebro, y no está condicionado por los estándares de belleza.

¿Desde dónde se genera el erotismo?

Puentes enfatizó que cada persona tiene sus propias preferencias y gustos en cuanto al erotismo. No es necesario ser físicamente atractivo según los cánones sociales para despertar el deseo en alguien.

Todo lo sensual, lo erótico, los momentos que ustedes mencionan entran a través de alguno de los sentidos, porque la información, para erotizar tiene que ser procesada primero en el cerebro. Solemos creer que el erotismo puede empezar en alguna parte alguna zona erógena del cuerpo, pero resulta que todo esto es absolutamente sensorial dijo puentes

Y agregó, "El lenguaje erótico entra por los cinco sentidos. Una caricia, una música agradable, un aroma rico porque no hay nada más deslizante que un aroma feo, un olor feo, una imagen de la otra persona que me resulte atractiva. Entonces el erotismo inicia en el cerebro sin lugar a dudas".

El sentido del humor, la simpatía y la conversación estimulante son también herramientas poderosas para erotizar a una persona. En cuanto a la apreciación visual, la sexóloga Puentes desmitificó la idea de que los hombres son más visuales que las mujeres.

Según la neurociencia, los cerebros de hombres y mujeres perciben el erotismo de manera similar. La preferencia por lo visual o auditivo puede variar en cada individuo y no está determinada por su género.

"El erotismo no es lineal. No, es que a todos nos tiene que gustar el bonito, entonces no necesitas ser el más churro o no necesitas tener el abdomen de cuadritos, de chocolatina o el bronceado perfecto. Lo único que se requiere para erotizar a la persona que te gusta es que tú le resultes atractivo"

Puentes destacó la importancia de asumir la responsabilidad de nuestro propio erotismo. No depende únicamente de la pareja, sino que comienza con nosotros mismos.

Aspectos importantes a la hora del erotismo

Cuidar nuestro aspecto, buscar nuestro bienestar físico y emocional, y cultivar la autopercepción de ser deseables son aspectos fundamentales para potenciar el erotismo en nuestra vida.

Cuando se habla de la falta de apetito sexual o deseo sexual bajo, la sexóloga Puentes mencionó que es importante descartar causas físicas, como desequilibrios hormonales. Si los niveles hormonales están bien, es necesario explorar el componente psicológico, como la estimulación adecuada por parte de la pareja y la atracción mutua.

Finalmente, se dio a entender que el erotismo es una experiencia sensorial que entra por los cinco sentidos y se genera en el cerebro. Romper con los estereotipos de belleza y entender nuestras propias preferencias permite disfrutar plenamente de la sensualidad y cultivar el erotismo comienza con nosotros mismos y requiere comunicación abierta con nuestra pareja.

