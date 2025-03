¿Una fragancia puede desbloquear el erotismo?: esto dice una sexóloga

La sexualidad en Colombia, según expertos sigue siendo un tabú, pero reconocen que se ha avanzado en temas importantes. A pesar de avances en los discursos sobre esta temática, el placer sigue siendo un tema rodeado de incomodidades y prejuicios en sociedades como la colombiana. Una sexóloga hablo con Blu Radio sobre este tema.

Un ejemplo de ello es el reciente estudio divulgado por FemmeUp, que señala que "casi un 30 % de las mujeres experimenta vergüenza al hablar sobre temas sexuales durante sus consultas ginecológicas".

La conexión entre los sentidos y el placer

El impacto de los sentidos en la experiencia del placer tiene un rol crucial, argumentó la sexóloga clínica Carolina González en entrevista con Blu Radio.

Una fragancia puede ser un catalizador para despertar el deseo sexual, mientras que un olor desagradable lo apaga. A través de los sentidos como el olfato, el cerebro "se convierte en la puerta de entrada del erotismo, conectándonos con nuestro mundo interior", dijo González.

El diálogo se dio en el marco del lanzamiento de Her Cod de O Boticário, que busca intensificar este vínculo sensorial. “Es una experiencia para activar cada uno de los sentidos y reconectar con el placer desde el autodescubrimiento”, detalló la marca en su presentación oficial.

Rompiendo el tabú en la sociedad colombiana

En un contexto como el colombiano, donde todavía persisten barreras y desinformación en torno a la sexualidad, el placer sigue siendo un derecho poco explorado por muchas mujeres.

Aunque hemos avanzado, sigue siendo tabú el tema del placer, la sexualidad y el erotismo. Estamos en pañales en temas de educación sexual; sin embargo, ya hemos iniciado el reconocimiento de la sexualidad como un aspecto integral de nuestras vidas explicó González a Blu Radio

Estigmas como fingir orgasmos o sentir culpa por explorar el propio deseo son parte de una construcción social imponente. Según una encuesta realizada por Gleeden en 2021 y citada por la revista UNAM Global, "el 40 % de las mujeres admite haber fingido orgasmos", una cifra que deja en evidencia la necesidad de reformular los conceptos de placer y autoexploración femenina en la sociedad actual.

El placer es un derecho, no un lujo

La percepción del placer como un lujo es una de las principales barreras que enfrentan las mujeres. González explicó que muchas de estas dificultades se originan en “causas médicas como problemas ginecológicos, enfermedades de salud mental como ansiedad o depresión, pero también en aspectos psicológicos y sociales”.

Condiciones como la endometriosis o los estereotipos de belleza pueden dificultar la conexión emocional y física con el propio cuerpo, alterando la respuesta sexual en mujeres.

“Es necesario identificar esas inseguridades que nos han impuesto y resignificarlas. No se trata simplemente de rechazarlas, sino de evaluarlas: ‘¿Qué tanto me aporta esta creencia o me limita?’”, afirmó González en su entrevista a Blu Radio.

Además, recalcó que los estereotipos y la falta de autoestima son parte de las dinámicas que condicionan el placer y el erotismo en las relaciones con uno mismo y con otros.

¿Reivindicar el placer desde el autodescubrimiento?

El papel del autoconocimiento en la experiencia del placer es central para transformar los discursos que lo rodean. Desde fomentar una conexión personal a través de prácticas como la autoexploración hasta reconsiderar las condiciones emocionales del entorno, las mujeres son invitadas a experimentar el erotismo como un acto de poder personal, según González.

Pese a los desafíos, el reconocimiento del placer como un derecho básico para las mujeres está creciendo, especialmente con iniciativas que integran educación y productos diseñados para romper con los tabúes, un ejemplo es el de O Boticário, que en colaboración con expertas como Carolina González, dan pasos hacia un diálogo más abierto sobre el tema.

González concluyó en Blu Radio que "la sexualidad es un aspecto esencial como seres humanos; no desaparece hasta el último día de nuestra existencia. Lo que necesitamos es informarnos mejor, diferenciando la información útil de la que perpetúa mitos, y utilizar esa base para transformarnos de manera positiva y libre de juicios".

Escuche la entrevista completa acá: