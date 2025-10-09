En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Si usted ha recibido estas llamadas podría haber hablado con criminales

Si usted ha recibido estas llamadas podría haber hablado con criminales

Debe tener cuidado a la hora de contestar llamadas desconocidas en su celular ya que usted podría ser víctima de robo y/o estafa, así podrá identificarlas de manera rápida.

Persona hablando por celular.jpg
Persona hablando por celular //
Foto: ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Crece la preocupación en Colombia ante los diversos métodos con los criminales logran robar información o dinero a personas con tan solo una llamada por el celular, riesgo que ha elevado, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), por lo que se deben reforzar los contactos que se reciben de parte de números desconocidos.

De acuerdo con la Secretaría, han aumentado las “llamadas fantasmas”, aquellas de parte de números desconocidos que al contestar nadie habla y cuelgan inmediatamente. Método que usan para verificar si se encuentra activo o no para agregarlo a bases de datos en donde luego enviaron mensajes de texto, enlaces o llamadas para fraudes, estafas y otros delitos.

“Estas personas llaman de números desconocidos en repetidas ocasiones sin pretender establecer una conversación. Lo que buscan es generar llamadas de prueba, con el fin de hacer una verificación para saber si los números marcados están activos”, explicaron.

Llamadas extorsivas.
Llamadas extorsivas.
AFP.

¿Cómo evitar caer en este tipo de estafa?

La recomendación por parte de la entidad es si al contestar nadie habla, lo mejor es que usted no comience la conversación y nunca devuelva la llamada, porque así podrán saber que su número si pertenece a usted y la usa regularmente.

"Estar alerta y conocer como operan estos los delincuentes nos permiten entre todos cerrarle el paso a estas personas, quienes esperan pacientemente hasta encontrar una debilidad mediante la cual puedan vulnerar a los ciudadanos. Responder a una llamada fantasma puede convertir su número telefónico en un blanco para fraudes y otros delitos”, advirtió César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Lo mejor es tener filtros de verificación, sean por apps o activos de seguridad, según el dispositivo, que muestren el origen de la llamada y así ahorrarse un poco de tiempo, además de dolores de cabezas que puedan derivar en grandes problemas.

