Soy de Holanda pero siempre digo que nací en el continente equivocado: Maité Hontelé

Maité Hontelé estuvo en Mesa BLU Hablando de sus raíces holandesas y de su pasión por la salsa y la música antillana que viene de cuna. Su padre ama la salsa y era coleccionista de discos y actualmente se desempeña como coach de salud y su madre es traductora.

"Yo escuchaban de todo pero la salsa quedó pegada en mi cabeza dede muy pequeña. Desde los 9 años empecé a tocar trompeta porque la banda del colegio necesitab trompetista, yo nunca elegí el instrumento, sino que el instrumento me eligió a mí. A los 14 años ingresé a un grupo de salsa y decidí que quería ser trompetista profesional", señaló Maité.

Asegura que el entrenamiento es arduo y requiere mucho compromiso. Su carrera fue larga y en las giras aprendió todo lo que necesitaba.

"Tocar frente a un público tan maravilloso como el colombiano, me tiraban rosas y le dije a mi madre que tenía que volver. Me mudé a Colombia para trabajar y me enamoré de un paisa", añadió Maité.

