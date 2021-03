"Soy un imbécil, que me perdone": habló el hombre que amenazó a Juanpis González

Luego de la denuncia que hizo el reconocido comediante Alejandro Riaño , ‘Juanpis González ’, por las amenazas que recibió en contra de sus pequeños gemelos de un mes de vida, el hombre que lanzó los fuertes mensajes se muestra arrepentido y muy asustado por lo que hizo.

“Por favor, yo necesito cancelar esa cuenta (de Twitter ) y que me disculpe la gente. Fue un error mío horrible. Yo soy el de la gorra, Juan Pablo, el de la cachucha. Que por favor me disculpen. No sé cómo quitar la cuenta, intento entrar, pero no sé cómo”, expresó el hombre.

Asimismo, en conversación con un conocido de él y que fue la persona que lo grabó, Juan Pablo dijo que: “Por favor díganle que me disculpe, que yo no vuelvo a cometer ese error. No estoy de acuerdo con una política ahí, pero yo no vuelvo a hacer eso. Por imbécil, por estúpido, Soy muy estúpido. Si usted se comunica con él, dígale que por favor me disculpe, que yo no vuelvo a hacer, que no vuelvo a poner nada de él. Que me disculpe muchísimo”.

“Lo puse por pendejo yo, por política , pero yo no soy ningún delincuente ni quiero que le pase algo a los gemelos de él. Lo puse porque no estoy de acuerdo con esas cosas de él políticas, pero no más. No soy ningún delincuente ni nada”, puntualizó el hombre que desató la polémica en redes sociales.

Este es el audio publicado: