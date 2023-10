Tinder y el desencanto amoroso: mujer cuenta que hombre la rechazó porque parecía mayor

Tinder, la famosa aplicación de citas, ha revolucionado la forma en que las personas se conocen en el mundo moderno. Ofrece una plataforma que promete conexiones significativas, pero lamentablemente, también ha sido escenario de numerosas decepciones amorosas

Recientemente, una mujer compartió su experiencia en TikTok, revelando su desilusión después de una cita a través de la popular aplicación Tinder. Su relato resonó en miles de usuarios y generó empatía en quienes han enfrentado situaciones similares.

En el video, la mujer, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, expresó su tristeza tras encontrarse con un hombre que conoció en Tinder . La razón de su pesar radicó en que el sujeto se mostró decepcionado al percatarse de que ella era mayor que él. Con lágrimas en los ojos, compartió su experiencia.

"Fui a la cita de Tinder y me dijo que parecía mayor. Me da miedo seguir teniendo citas, los 37 son el fin de mí. No hay vida después de los 37", confesó la mujer en su emotivo video.

El clip se volvió viral, acumulando más de seis millones de reproducciones y una avalancha de comentarios solidarios y alentadores. Usuarios de todas partes se identificaron con su situación y le brindaron palabras de apoyo.

Personas expresaron que, en lugar de depender de Tinder, la mujer debería enfocarse en el amor propio y tener confianza en que el amor vendrá en su momento. Otros compartieron sus propias historias de superación personal, destacando que la edad no debería ser un impedimento para encontrar el amor.

Tinder se diferencia de otros servicios de citas en línea por su enfoque en la simplicidad y la accesibilidad . La aplicación se basa en la ubicación del usuario y utiliza un algoritmo que muestra perfiles de personas que se encuentran cerca. Los usuarios pueden deslizar hacia la derecha si les gusta un perfil o hacia la izquierda si no les interesa. Si dos personas se deslizan hacia la derecha en sus respectivos perfiles, se produce un "match", lo que significa que ambas personas están interesadas en conocerse.