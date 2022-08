Tulio Recomienda: el fenómeno gastronómico que arrasa las redes sociales

Tulio Zuluaga, reconocido como 'El eterno emprendedor´ de Barranquilla, a lo largo de su vida ha tenido diversos cargos como actor, cantante, empresario, chef, conductor de radio, mecánico, entre otros. Actualmente encontró su lugar en el mundo dentro de la cocina, donde es reconocido finalmente como 'Tulio recomienda', por recetas a primera vista sencillas y también recomendar restaurantes de todo el país.

Calcula que ha comido en más de 3.500 restaurantes, donde indica: "La cocina nació desde que visitó un sitio llamado carnívoros, llegue allí, me encantó, saque el teléfono, les hago un video en directo y al día siguiente me escribe un primo que vive al frente y me dice, te tiraste mi comedero, donde hay una fila de clientes que le dan la vuelta a la cuadra y finalmente entro a ese restaurante que vuelve viral".

Se convirtió en algo parecido a un asesor personal, pero del mundo de la gastronomía: "Yo era el tipo de los restaurantes en la televisión, empecé a ver que la gente me escribía por lo que hacia, pidiéndome recomendaciones y dije, compartiré todo lo que vaya haciendo y ahí salte en alto a las redes sociales", comentó.

Según explica, encontró en la comida la receta del éxito.