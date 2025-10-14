Tendrá ofertas público privadas de empleo: sec. Mujeres Medellín por evento “una ciudad para todas”

Medellín se prepara para "Una ciudad para todas", un encuentro masivo en Plaza Mayor que ofrecerá 3.000 ofertas de empleo a mujeres y así conectarlas con oportunidades económicas, de formación y bienestar.

El evento está siendo organizado por la Secretaría de las Mujeres de Medellín el próximo 22 de octubre y está destinado a congregar a 10.000 mujeres.

La secretaria de las mujeres, Valeria Molina, explicó que el encuentro iniciará a partir de las 9:00 de la mañana y se destacará por su amplia oferta de servicios.

"Vamos a tener un espacio muy hermoso para mujeres en Medellín. Van a ser 10.000 mujeres que esperamos asistan. Vamos a tener emprendedoras, más de 60, que estarán allí. Vamos a tener actividades culturales con más de 100 artistas, mujeres", indicó Molina.



Entre los puntos principales se encuentran del evento se encuentran ofertas de empleo, alianzas, por la participación de más de 100 aliados públicos y privados.

Asimismo, también tendrá formación y educación a través de charlas sobre temas financieros y empoderamiento frente a la salud mental.

"Vamos a tener círculos de cuidado y Plaza Mayor se convertirá en ese espacio donde las mujeres soñamos vivir, un espacio donde habrá todas las actividades y también todos los ofertas públicas privadas para que nosotras podamos soñar con esa Medellín para todas", explicó Valeria.

Publicidad

Las mujeres que deseen asistir no necesitan inscribirse previamente, ya que la organización ha previsto espacios de inscripción en el sitio para aquellas que lo requieran.

El acceso a Plaza Mayor es fácil gracias al transporte público, incluyendo el Metro de Medellín.

Escuche más detalles aquí: