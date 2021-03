No activar

Vamos a seguir alzando la voz, no nos vamos a callar: Alejandro Riaño tras amenazas Alejandro Riaño dijo que esta no es la primera vez que lo amenazan, pues desde hace mucho tiempo esta situación se ha presentado, por lo que tuvo que mejorar su esquema de seguridad y que él mismo lo paga, pues el Estado no cubre estos gastos.