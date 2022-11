Versiones encontradas de Polo y uribismo por diferencias en la mesa de diálogos

Según el senador Iván Cepeda, los diálogos van por buen camino.



“Creo que no se debe confundir las diferencias y las discusiones, las controversias que hay en la mesa de conversación con situaciones de crisis, son dos cosas totalmente distintas”, dijo Cepeda.



Sin embargo, para el Centro Democrático es el presidente y no las farc, quien debe contarle al país lo que pasa en La Habana.



El senador uribista Ernesto Macías dijo que el Gobierno es el que debe hablar sobre los temas de negociación con las Farc y no los comandantes de la guerrilla.



“Nos preocupa que el Gobierno es el que está guardando silencio o está ocultando que realmente allá no han avanzado y que la crisis del proceso es evidente que va mal, como lo reconoció el propio presidente de la República cuando dijo que prefería no firmar o no cumplir con una fecha a firmar un proceso mal”, manifestó Macías.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Se reactivó el incendio forestal en el páramo de Santurbán. Hacia la zona salieron varias unidades de bomberos de tres municipios.



-La Asociación Colombiana de Bancos de Sangre advirtió que los 84 bancos que hay en Colombia están en saldo rojo, por lo que si hoy se presentara una catástrofe o una emergencia de gran magnitud, la sangre disponible sería insuficiente.



-Desde el lunes inician los operativos hasta Semana Santa en plazas de mercado como control a expendio de pescados y mariscos.



-Más de trece millones de alemanes elegirán hoy a sus representantes en los parlamentos regionales de tres estados federados.



-El Real Madrid no contará este domingo con James Rodriguez, quien tendrá jornada de descanso. Pero aparte del colombiano. Hay más noticias merengues.



-El favorito en las primarias republicanas, Donald Trump, "fortalecido" tras la suspensión de un mitin por altercados, se prepara para nuevos encuentros este domingo mientras sus adversarios le acusan de ser responsable de esas tensiones y Barack Obama instó a cesar los "insultos" y la "violencia".



-Colombia tiene más de 51.000 personas afectadas por el virus del Zika Según las última cifras reveladas del Instituto Nacional de Salud 9.511 casos corresponden a mujeres embarazadas.



-Los representantes del Gobierno sirio y de la oposición llegaron a Ginebra para iniciar el lunes negociaciones indirectas sobre el futuro del país, devastado por una guerra que ha causado más de 270.000 muertos en cinco años.