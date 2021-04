Video: hija de lustrador de calzado le rindió emotivo homenaje el día de su grado

Un humilde lustrador de calzado recibió un inesperado homenaje por parte de su hija el día en que ella se graduó en Administración de Empresas. El video del hermoso gesto de reconocimiento se grabó en México y es viral en redes sociales .

Debido a la pandemia, la joven profesional no pudo llevar invitados a la graduación, pero con la ayuda de su tutor de tesis logró darle la sorpresa al humilde trabajador, que tenía una historia de superación desconocida y admirable.

Mientras el profesor distrajo al padre de la joven con el pretexto de que le lustrara el calzado, mientras ella con su toga y birrete fue revelando letreros en los que contaba su historia.

El académico y y el humilde trabajador entablaron una conversación acerca de la crudeza de la pandemia , mientras que detrás suyo la graduada comunicaba con los carteles: "No pudimos llevar invitados a la graduación, así que decidí llevar la sorpresa a su trabajo”, contó.

"Hoy soy licenciada en Administración, luché mucho por ello, pero este logro es de los dos. Lo logramos papá", agregó.

La escena más fuerte vendría después, cuando la joven en un acto de total contrición, le lustró a su padre el calzado mientras se confesaba con él.

"Tal vez tu pienses que a mí me avergüence tu trabajo y, voy a ser sincera, la verdad que sí me avergonzaba, pero yo era muy joven", dijo la joven.

"Ahora me he dado cuenta del gran esfuerzo que has hecho", agregó con humildad.

A pesar de que el lustrabotas intentó mantener la serenidad, las palabras de la joven le llegaron al alma y su expresión cambió.

"Tu siempre serás el hombre de mi vida y este logro no solo es mío, es nuestro, muchas gracias por tu gran esfuerzo y por apoyarme", le dijo la joven.

El lustrador de calzado no pudo contener las lágrimas por el tremendo gesto de agradecimiento de su hija.

"Muchos hijos se avergüenzan del trabajo de sus padres, sin saber el esfuerzo y sacrificio con que lo hacen. Cuando se dan cuenta de todo lo que les deben, ya es muy tarde. Agradece lo que te dan tus padres", dice el video al final como moraleja.

Vea el video: