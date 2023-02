Hombre fingió haber sido atropellado para pedirle matrimonio a su novia: "Casi la mata del susto"

A través de redes sociales es muy usual encontrarse con videos o sucesos que en poco tiempo se hacen virales, como, por ejemplo, un joven que, por tratar de sorprender a su novia, le hizo una de las travesuras más fuertes de su vida.

En el video, el cual fue publicado en la plataforma TikTok, se ve cómo un joven le pide matrimonio a su novia después de haber fingido un grave accidente de tránsito. En la grabación, la mujer llegó al lugar y se sorprendió al ver a su pareja en el piso.

Incluso, para hacer más real la escena, el joven tumbó su moto al piso y se ubicó en el suelo junto a ella, como si hubiera sufrido un gran choque. Además, colocó otras dos motocicletas en el piso y le pidió ayuda a personas para que le siguieran la broma.

Después de la fuerte broma, el hombre, al ver la angustia de su pareja, se paró del piso y la abrazó. Momentos después, sacó una joya de su bolsillo y le pidió matrimonio enfrente de la multitud que estaba presenciando el supuesto accidente.

Aunque en un principio la mujer y las demás personas presentes pensaron que el fuerte accidente había dejado al joven gravemente herido, después quedaron sorprendidas al ver la agilidad y creatividad a la hora de pedir matrimonio.

El video, que se hizo viral en redes sociales, ya acumula miles de reproducciones y likes. Además, los internautas que dieron con el video quedaron sorprendidos al ver la creatividad del hombre y su broma.

“Si no vas a morir y revivir para pedirme matrimonio, entonces no quiero nada”, “Cada vez se ponen más creativos”, “Si mi novia me hace eso, sinceramente, lo mató”, “El amor puede hacer revivir a las personas, que bonito jajaja”, "Casi la mata del susto", fueron algunos de los comentarios.

