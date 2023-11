Video: indirectas entre Rosalía y Rauw Alejandro en los Latin Grammy 2023

En un emocionante reencuentro después de casi cuatro meses de su ruptura, los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro se volvieron a cruzar en el escenario de los premios Latin Grammy , celebrados el jueves, 16 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Sevilla, España.

La velada comenzó con la voz de Rosalía, quien inauguró el prestigioso evento con una interpretación del tema 'Se nos rompió el amor', original de la gran Rocío Jurado, pero con un toque flamenco característico de la artista. La elección de la canción no pasó desapercibida, vinculándose directamente con la dolorosa situación amorosa que la artista vivió el pasado 25 de julio, cuando se hizo público el fin de su noviazgo de tres años y compromiso de matrimonio con Rauw Alejandro.

a mi no me sale esto de la cabeza lo siento por los demás artistas pic.twitter.com/9ipnomVXqr — reina (@reinaisgone) November 16, 2023

El momento cumbre llegó cuando Rosalía, entregada a la interpretación, cautivó al público mientras su exnovio observaba desde la audiencia. Las redes sociales explotaron diversos comentarios.

Rauw Alejandro subió al escenario para rendir homenaje a Laura Pausini con la canción 'Se fue'. La elección de la canción, sin duda, avivó las llamas de la especulación sobre su ruptura. Mientras Rosalía entonaba "Se nos rompió el amor de tanto usarlo o de no usarlo", Rauw Alejandro dedicó: "Se fue, me quedó solo su veneno".

El artista puertorriqueño, además, imprimió su propio sello a la interpretación al introducir algunos cambios en la letra. "Nada me queda 'sin ella'", expresó el cantante, aportando así una perspectiva masculina a la canción de Pausini. Seleccionó versos que destacan: "Se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, me quedó solo su veneno".

Acto seguido, pero en formato de vídeo, ofreció una interpretación parcial de su tema 'No me sueltes', para luego regresar al escenario, esta vez acompañado por la guitarra de Juanes, y brindar una enérgica actuación de 'Baby Hello', su colaboración con Bizarrap.

La prensa rosa española afirmó que fue Rosalía quien tomó la decisión de poner fin a la relación en junio, desmintiendo los rumores de infidelidad por parte de Rauw con una modelo colombiana. Ambos artistas han reiterado que la separación no fue provocada por terceros, sino por asuntos no revelados públicamente.