Video: joven confesó en TikTok que hizo trampa en la universidad y le cancelaron el título

A través de redes sociales es muy común encontrarse con sucesos o historias sorprendentes que se hacen virales en cuestión de minutos, sobre todo en la plataforma TikTok, donde los usuarios aprovechan para hacer trends y bailes que se hacen tendencia; sin embargo, a un joven universitario le pasó algo distinto, ya que, después de realizar una publicación, su universidad le canceló su título profesional.

En el video, el cual fue publicado en TikTok, aparece un grupo de estudiantes realizando una serie de "confesiones" sobre su carrera y estudios en la universidad; sin embargo, lo que no sabían los jóvenes, era que la grabación se iba a hacer tan viral que llegó hasta la institución.

"Me gradúe sin saber inyectar", "Me gradúe sin saber dosificar", "Me gradúe sin saberme los signos vitales", "Me gradué sin saber el esquema de inmunización", "Me gradué copiándome los exámenes", fueron algunas de las confesiones de los estudiantes.

Sin embargo, luego de que el video se hiciera tan viral, la universidad tomó una drástica decisión contra los estudiantes recién graduados, ya que, al parecer, no les gustó mucho la serie de confesiones que hicieron sobre la carrera profesional.

Por ejemplo, a Jhonatan de Jesús, uno de los estudiantes que apareció en este viral vídeo, quien confesó “haberse copiado de los exámenes”, salió de redes a defenderse y manifestó su descontento con la decisión y las medidas tomadas por parte de la institución.

Asimismo, tras conocerse este vídeo, la universidad, además de sancionarle el título profesional al joven, tomó algunas medidas sobre los otros recién titulados, ya que los obligaron a ofrecer disculpas públicas y a tomar un curso de nivelación durante un mes.

Al final, al joven no le quedó de otra que denunciar el caso en redes sociales para que su universidad hiciera algo al respecto.

Vea el video de la confesión de los universitarios:

