Video: Juan Duque se habría tatuado el rostro de Lina Tejeiro en poco tiempo de relación

El cantante paisa Juan Duque y la actriz Lina Tejeiro confirmaron su relación a comienzos de julio, desde entonces se les ha visto muy dulces y románticos en sus redes sociales. Para los seguidores de la pareja, es el "cambio ideal" para ambos.

Hace unos días Duque publicó a través de una 'InstaStorie' que se haría un tatuaje; no obstante, el boceto original mostraba una pareja mirándose fijamente, pero el que estaría viendo el tatuador era con el rostro de ellos.

La relación que lleva Lina Tejeiro con el antioqueño ha sido lo mejor, según sus seguidores, pues "se lo merece" después de lo que vivió mientras estuvo con Andy Rivera. Al igual para Juan Duque, los fans consideran que la actriz es una "bendición en su vida", pero tatuarse el rostro en menos de un mes, es algo apresurado e incluso "absurdo".

“Uy, no, para en unos meses estar tapándose eso, no”; "Ohhh my God. Nuevo Nodal y Belinda"; "Van muy rápido"; "Para lo que van a durar"; "Lina quiere seguir los pasos de Belinda"; "No bebé, por favor tatuaje no, me encantan como pareja y existe una maldición", son algunos de los comentarios más destacados de los seguidores de la pareja.

El video luego fue publicado por la cuenta 'Rastreando Famosos' en Instagram y ya tiene más de 190.000 reproducciones y 1.730 me gusta. La decisión del antioqueño se ha viralizado por lo "apresurada" que puede ser.

Lina Tejeiro desde que confirmó su relación con el cantante ha asegurado ser muy feliz a su lado y es normal ver que en cada foto que sube Duque la llanera le deje mensajes llenos de amor.

