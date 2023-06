Video: mujer le cantó canción romántica a su amante y a su pareja al mismo tiempo

El miedo a la infidelidad en una relación es una emoción compleja y perturbadora que puede socavar la confianza y la estabilidad emocional de una pareja. La incertidumbre de ser traicionado puede generar ansiedad y dudas constantes, llevando a una vigilancia excesiva y a la creación de barreras emocionales. La falta de comunicación abierta y la inseguridad pueden alimentar este miedo, creando un círculo vicioso de desconfianza. Superar esta preocupación requiere un compromiso mutuo de honestidad y transparencia, así como la disposición de abordar los problemas subyacentes y trabajar juntos para fortalecer la relación.

Sin embargo, hay personas que no tienen en cuenta esto en la relaciones y de igual forma rompen con la confianza al serle infiel a la persona que está ahí en todo momento, esto sin que la otra persona espere lo que pasa. Como ha sido el caso de un hombre que se ha viralizado en redes sociales, pues su novia canta una canción "para él", pero en realidad lo está haciendo para su amante en ese preciso momento.

"Abusados cuando las escuchen cantando a todo pulmón y sentimiento mientras sostienen si celular, no vaya ser que piensen que es para ustedes y no, es para Pestañas", manifestó la persona que hizo pública esta situación. La mujer en el video está cantándoles a su pareja en vivo el tema ‘Fuerte no soy’.

Abusados cuando las escuchen cantando a todo pulmón y sentimiento mientras sostienen si celular, no vaya ser que piensen que es para ustedes y no, es para "Pestañas".



😂😂😂 HDSPM TAN PUTAS 😂😂😂 pic.twitter.com/uKUVjPDdev — Dandy's (@El_Dandys) May 30, 2023

En el mismo clip se ve el momento en que este hombre enamorado mira a la mujer con mucho cariño, pensando, claramente, que esta dedicatoria va dirigida solamente para él sin conocer lo que realmente estaba sucediendo en ese momento.

Publicidad

“Se nota un poco de video en esa actuación, ¡Tan bello el señor! ¡No se lo merece!, Pestañas > Juan Mecánico, ¿qué le contestaría el pestañas?” son algunos de los comentarios realizados por los internautas.

Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC