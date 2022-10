Video: se revivió una entrevista exclusiva del actor Toto Vega y su esposa Nórida Rodríguez

Este sábado, 1 de octubre, se revivió en exclusiva con el programa de La Red de Caracol Televisión una entrevista que recordó el gran amor que había entre el actor Toto Vega y su esposa Nórida Rodríguez.

La entrevista se realizó el pasado martes, 6 de septiembre, en el evento inaugural de los premios SmartFilms.

Publicidad

Durante la conversación, el periodista y el actor admiraron la belleza de Nórida Rodríguez, en el que la pareja sostuvo, entre risas, que juntos se conservan bien. No obstante, ella halagó a su esposo también por su apariencia.

"Él está bellísimo, está mejor ahora que cuando lo conocí", indicó Rodríguez.

Durante la entrevista se les preguntó a la pareja cuál es la clave para mantener una relación sólida y duradera, a lo que respondieron que se trata de la persistencia.

"En los matrimonios hay momentos buenos y malos en el que uno piensa que la convivencia no está fácil, pero yo no puedo pensar una vida en la que ella no esté", expresó Toto Vega.

Publicidad

Finalmente, la entrevista terminó en una felicitación por los 23 años de relación juntos y por transpirar tanto amor por parte del periodista.

Tras la noticia, el gremio de artistas y gestores culturales de Santander lamentó el fallecimiento del actor, nacido en Vélez, Santander.

Publicidad

El actor Toto Vega, y su esposa dirigieron de la mano el Festival de Cine Verde, realizado en Barichara, en el natal Santander del actor.

Reviva la entrevista exclusiva de Toto Vega y su esposa Nórida Rodríguez:

Escuche el podcast: Lo más viral, historias en la red