Wilder Medina sobre riña en donde casi lo atacan con machete en Ibagué: “No valoran la vida”

En una impactante experiencia, el reconocido exfutbolista colombiano Wilder Medina se vio inmerso en una violenta riña en el barrio La Gaviota de Ibagué, Tolima. El incidente tuvo lugar durante una visita del deportista a la zona, donde llevaba a cabo actividades sociales con niños y jóvenes.

Medina, quien dejó una huella imborrable en equipos como el Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, se ha dedicado actualmente a labores sociales y a motivar a las nuevas generaciones. Su compromiso con la comunidad lo llevó hasta el mencionado barrio, donde compartió con deportistas locales en el polideportivo.

Sin embargo, la jornada tomó un giro inesperado cuando una disputa entre varios individuos escaló a niveles alarmantes, llegando incluso a involucrar armas blancas como puñales y machetes. El exjugador, testigo directo del suceso, expresó su consternación a través de sus redes sociales, denunciando la violencia y el desprecio por la vida que observó en aquellos jóvenes.

En sus propias palabras, Medina compartió: “Mostricos, me fui a un barrio popular de Ibagué y así me recibieron estos jóvenes queriéndose quitar la vida por drogas, por alcohol, sabrá Dios, por qué, no saben lo valioso que es la vida”. Su mensaje resonó fuertemente, subrayando la urgente necesidad de concientización y orientación para la juventud.

Afortunadamente, la intervención de las autoridades y la serenidad de Medina permitieron que la situación no culminara en tragedia. Después de tensos momentos, los implicados en la riña cesaron la agresión y abandonaron el lugar. Esto permitió a Wilder Medina continuar su labor, brindando apoyo y orientación a los niños y jóvenes presentes.

Este incidente sirve como un recordatorio contundente de la importancia de promover valores de paz, respeto y aprecio por la vida, especialmente entre las nuevas generaciones. Wilder Medina, más allá de su legado en el campo de juego, continúa siendo un referente en la comunidad, enfocado en impulsar un cambio positivo en la sociedad colombiana.

