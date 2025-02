Yo Me Llamo Fariana reveló que fue víctima de abuso: “Me atormentará toda la vida”

La cantante Alexa Torres, quien es conocida en el mundo de la música como Yo Me Llamo Fariana, reveló recientemente que fue víctima de abuso sexual en el 2020, cuando tenía 19 años. Según contó, esto ocurrió en una fiesta de creadores de contenido a la que fue invitada.

En diálogo con La Red de Caracol Televisión, Alexa mencionó que lo que le pasó aquella vez la “atormentará toda la vida” porque, además, en ese momento no pudo defenderse ni gritar, aunque se negó varias veces y le suplicó al hombre que la soltara.

“Fui con un novio esa noche, novio que no me protegió, que me dejó ir en estado de embriaguez con ese mismo muchacho; supuestamente me iba a llevar a la casa, no me llevó a su casa, no sé (…) Quedé en un estado, no sé cómo decirlo, quieta. Mis ojos veían lo que estaba pasando, pero no tenía la fuerza para mandar la mano, el pie”, narró.

“Me arrepiento toda la vida por no golpearlo, por no empujarlo, por no hacer algo y es algo que siempre me va a atormentar toda la vida”, añadió.

Alexa recordó con dolor cuando se levantó sin ropa después del abuso y se lamentó haber ido a esa fiesta.

Aunque denunció lo ocurrido y se lo contó a su familia, afirmó que años después aún no ha pasado nada con su caso: “A hoy sigo esperando que solucionen y la verdad no creo que ocurra”, insistió.

Tiempo después, según dijo, se encontró, por casualidad, a ese hombre. Ella iba con sus hermanos y, al verlo, quedó totalmente paralizada.

“Fue lo peor, fue como ver al diablo. Estaba tan feliz con mis hermanos y quedé paralizada, mirándolo así. Salió lo que tenía guardado, lo insulté, la gente se hizo alrededor y lo sacaron del centro comercial”, aseveró.

Luego de esto, recordó, le llegó una denuncia en su contra. Este hombre, según dijo, la denunció por acoso e, incluso, una orden de alejamiento.

“Yo llevo esperando que mi denuncia por violencia salga y a él en una semana le sale que yo no podía volverlo a tratar. La justicia no está de mi parte ”, puntualizó.