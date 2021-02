Yo quería incluir a Latinoamérica en estos acontecimientos históricos: Diana Trujillo desde la NASA

La ingeniera caleña Diana Trujillo, directora de vuelo de la misión Perseverance a Marte de la NASA , habló este sábado en #ElRadar sobre sus tareas en esta organización, su vida, la inclusión de una transmisión en español en este tipo de acontecimientos y como avanza el mismo.

¿Cómo avanzan las tareas del Perseverance en Marte ?

"Hemos estado recibiendo fotos y estamos tratando de tener el video de la entrada del Perseverance a la superficie de Marte. En las misiones anteriores no teníamos cámaras, pero esta vez vamos a ver cuando estamos entrando en la atmósfera.

¿Se ha emocionado con las imágenes del suelo marciano en Marte?

"Nos hemos emocionado mucho, a medida que el tiempo pasa más imágenes llegan y podemos hacer la cuenta de cada segundo, además de un video de todos los momentos. Estoy esperando que en la próxima semana podamos poner toda la historia junta".

¿Cómo se logró una transmisión en español de la NASA para Latinoamérica?

"Hace 10 años pregunté y me dijeron que no, que teníamos que planearlo mejor y durante este tiempo he estado asistiendo a la oficina de comunicaciones a pedir que se hiciera en español y ahora pasó. En octubre del año pasado me dijeron que sí. Yo quería incluir a Latinoamérica en estos acontecimientos históricos porque nosotros estamos ahí".

¿Por qué es tan importante la llegada del Perseverance a Marte?

"Primero, estamos tratando de contestar la pregunta del ser humano, si estamos solos en el universo. Segundo, también tratamos de mostrar nueva tecnología para llevar a los seres humanos. Tercero, la transmisión en español en esta misión permitió divulgar el mensaje de la ciencia a 1.7 millones de personas por YouTube. Pusimos la chispa de que muchas personas quieran ser científicos".

¿Para cuando se tiene previsto la llegada de los primeros seres humanos a Marte?

"No sabemos cuando, es parte del plan. La meta es llevar los seres humanos a Marte, pero necesitamos saber es como lo vamos a lograr. Tenemos misiones que están demostrando que si lo pueden hacer. Para vivir en Marte necesitas oxígeno y lo vamos a demostrar".

´Más sobre su vida

Lo que muchos no conocían de Diana Trujillo es que, para llegar a la NASA , tuvo que soportar un sin número de comentarios negativos sobre su sueño de llegar a donde está.

"Muchas veces me dijeron que no servía para esto. Yo no sabía inglés, en algún momento busqué dinero y ahora manejo dos misiones en Marte", contó Diana Trujillo en #ElRadar.