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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Artemis II inicia la fase final de su aproximación con sobrevuelo sobre la cara oculta de la Luna

Artemis II inicia la fase final de su aproximación con sobrevuelo sobre la cara oculta de la Luna

La NASA explicó que durante el eclipse, el Sol quedará oculto a la vista al pasar por detrás de la Luna, desde la perspectiva de la cápsula Orion, un fenómeno que no podrá ser visto desde la Tierra.

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