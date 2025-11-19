En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Increíble hallazgo sobre el primer beso de la historia: ciencia rastrea un origen inesperado

Increíble hallazgo sobre el primer beso de la historia: ciencia rastrea un origen inesperado

Los investigadores definieron los besos como un "contacto boca a boca no agresivo que no implicaba transferencia de alimentos".

Primer beso
Primer beso / imagen de referencia.
Foto: Freepik
Por: AFP
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad