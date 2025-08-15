Falleció Oscar, el primer gato "biónico" que impulsó las prótesis biónicas en humanos, a los 18 años

La ciencia veterinaria ha sido precursora de muchas de las intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos que se realizan hoy en día a los seres humanos. En esta medida, Oscar, como otros animales, se convirtió en un referente en la creación de prótesis biónicas intraóseas para los seres humanos y su historia de vida le dio la vuelta al mundo por su fuerza, su resiliencia e historia de vida.



¿Quién era Oscar y por qué fue importante su historia?

Se trató de un gatito completamente negro que vivía en la isla de Jersey, Reino Unido. Sus dueños, Kate Allan y Mike Nolan, tenían un gran amor por él y dedicaron parte de su vida a cuidarlo y salvar su existencia. Era un gatito muy amado por sus cuidadores y, al mismo tiempo, muy libre.

Su historia le dio la vuelta al mundo por el ímpetu de sus dueños en salvar su vida después de un accidente trágico que cambió por completo su forma de vivir aproximadamente a los dos años, y se volvió tan importante por todos los actos de sus dueños que, en unión con múltiples veterinarios y neurocirujanos, revolucionaron la ciencia para darle una existencia digna.



¿Qué le pasó a Oscar?

Mientras estaba descansando en un campo, una cosechadora pasó muy cerca de él, amputándole accidentalmente sus dos patitas traseras. El estado en el que se encontraba era calificado como un accidente mortal, y no fue sino hasta que un ciclista que transitaba por el campo lo encontró y lo llevó directo donde sus dueños, quienes corrieron al veterinario y el primer diagnóstico fue desalentador: Oscar no podría salvarse.

Pese a la información preliminar, ellos decidieron no rendirse y hacer todo lo que fuera posible por la vida de Oscar. Es por eso que lo llevaron donde un cirujano neuroortopédico llamado Noel Fitzpatrick, quien se encontraba en Surrey, a más de 160 kilómetros de Jersey, y era pionero en innovaciones de cirugías veterinarias. Aún así, pese a la evidente distancia de su hogar y luego de viajar más de ocho horas en su caja, fue intervenido quirúrgicamente gracias a una idea del cirujano, quien ya se encontraba desarrollando tecnologías experimentales para crear prótesis para animales.

Pero había un problema, esta cirugía nunca antes se había realizado. Esto produjo una enorme preocupación en su dueña Kate. Pero esto no la hizo rendirse.



¿Cómo fue la operación?

Después de estudiar la idea y de ver que en Oscar se podrían implementar estas prótesis, se pusieron en marcha. Fitzpatrick propuso implantar pernos de titanio en los huesos de las patitas traseras de Oscar. Estos pernos saldrían a través de la piel y servirían de base para colocar prótesis externas (como pies artificiales), permitiéndole a Oscar caminar otra vez.

Foto: Periódico Jersey Evening Post

La cirugía fue meticulosa y revolucionaria, involucrando la inserción precisa de los implantes y la cuidadosa adaptación de los tejidos para evitar infecciones y asegurar la integración del implante con el hueso.

¿La cirugía funcionó?

Después de salir del doble procedimiento quirúrgico, Oscar inició su proceso de recuperación e instalación de dos prótesis externas hechas a la medida.

La recuperación de Óscar fue larga, progresiva y vigilada muy de cerca por todo el equipo médico que lo acompañaba. Pese a un riesgo muy alto de infección tras el procedimiento, Oscar se mantuvo en cuidados intensivos dos semanas y luego tuvo que tener fisioterapias para adaptarse a sus nuevas patitas. Aprendió a mantener el equilibrio y caminar mientras estuvo hospitalizado. Aproximadamente 8 semanas después, fue dado de alta y llevado a su casa, donde tomó aún más confianza y consiguió correr, saltar y jugar como cualquier otro gatito.

Sin embargo, en agosto de 2012 presentó una infección en su patita derecha y su prótesis se rompió. Oscar tuvo que ser llevado nuevamente a Surrey, donde fue tranquilizado nuevamente mientras se estudiaban los posibles tratamientos. No fue sino hasta 2013 que se le realizó una endoprótesis de amputación Perfits, que implica una fijación percutánea al esqueleto.

Posteriormente, se pudo recuperar y vivir con normalidad hasta su fallecimiento en julio de 2025, convirtiéndose en un símbolo mundial de la medicina y siendo bautizado como el gato biónico que revolucionó la medicina animal e, incluso, humana, ya que su cirugía impulsó la instalación de prótesis biónicas en los humanos que, hasta ese momento, no se habían hecho.