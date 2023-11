¿Cómo desactivar la confirmación de lectura en Instagram?

Las aplicaciones, como Instagram, se actualizan constantemente para mejorar la privacidad y la experiencia de los usuarios. A lo largo de los años, se han agregado funciones como la posibilidad de deshacer el envío de mensajes o la edición de textos.

Una de las primeras aplicaciones que permitió desactivar la confirmación de lectura fue WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea comprada por Mark Zuckerberg y que ahora forma parte de Meta.

Sin embargo, esta función no había llegado a Instagram hasta hace poco tiempo, cuando el CEO de Meta anunció a través de su canal oficial de Instagram que los usuarios podrían configurar las conversaciones para que la otra persona no se enterara de si el mensaje fue leído o no.

Es importante recordar que hasta el momento, cada vez que se lee un mensaje, la otra persona ve la hora en que se abrió y se leyó la conversación en la parte inferior del texto.

Publicidad

La diferencia de esta función entre Instagram y WhatsApp es que, en la red social, la desactivación de la confirmación de lectura se puede realizar de forma individual y no de manera general.

¿Cómo desactivar la confirmación de lectura?

Lo primero que debe hacer es ingresar a la conversación a la que desea desactivar la confirmación de lectura. Una vez allí, haga clic sobre el nombre del usuario para que aparezca la información detallada del perfil. En la nueva ventana, donde se encuentra la información detallada de la cuenta, encontrará la opción de ‘Privacidad y seguridad’. Finalmente, dentro de la opción de ‘Privacidad y seguridad’, hallará el botón de ‘Confirmación de lectura’, el cual viene activado por defecto. Después de desactivarlo, la persona dejará de recibir la notificación de que usted leyó el mensaje.

Es importante destacar que, por ahora, esta función solo está disponible para un grupo limitado de personas, pero se espera que muy pronto todos los usuarios de la red social puedan hacer uso de ella si así lo desean.

Le puede interesar "#TecnoClic Cómo saber si su celular está siendo rastreado":