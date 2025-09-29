Empresas podrían ser atacadas por ciberdelincuentes si no renuevan importante permiso ya mismo

Las personas que tienen cuentas activas en diferentes plataformas ya sean redes sociales, bancarios o empresariales, deben tener especial cuidado con sus datos privados y mantener los protocolos de seguridad siempre actualizados para evitar posibles amenazas.

Por eso, es importante tener en cuenta en el mundo digital la vigencia de los conocidos certificados SSL/TLS, fundamentales para la encriptación de datos. Y es que se reducirá de manera obligatoria a partir de 2026.

Esta medida implica que más de 622.000 dominios web registrados en el país podrían quedar expuestos a graves vulnerabilidades de ciberseguridad si no se adaptan a tiempo, de acuerdo con Certicámara.

Los certificados SSL/TLS son la base esencial de la confianza en internet, ya que tienen la función de garantizar la encriptación de la información, proteger los datos sensibles de los usuarios y prevenir accesos no autorizados.



Sin embargo, el mundo digital deberá acostumbrarse a cambios, como los plazos de renovación que empezarán a ser extremadamente cortos.



Calendario de la reducción de vigencia: de años a meses

Hasta hace tan solo unos años, las empresas tenían la posibilidad de renovar sus certificados cada dos o tres años. Esta comodidad desaparecerá, pues la vida útil de estos elementos de seguridad se está reduciendo drásticamente, según Certicámara.

El cambio comenzó a anunciarse y tendrá un impacto crítico a partir de 2026. La reducción de la vigencia se implementará de manera gradual y paulatina:



2026: vigencia de los certificados se reducirá a 200 días.

2027: plazo se reducirá a solo 100 días.

2029: vigencia alcanzará su punto más corto, quedando en tan solo 47 días.

Este cambio implica que, desde el 15 de marzo de 2026, la vida útil de los certificados descenderá gradualmente de 200 a 47 días hacia el año 2029. En esencia, las organizaciones deberán operar con vigencias de menos de dos meses para el final de la década.



"Apagón digital" y la urgencia de la automatización

El riesgo inherente a esta reducción de plazos es manifiesto. Certicámara explica que el manejo de estos procesos de manera manual puede generar descuidos que deriven en la expiración de un certificado sin previo aviso.

Un certificado vencido no es considerado un simple error técnico, sino un "apagón digital que impacta la operación, la reputación y la confianza de cualquier organización", según César Cruz Aya, CEO de Certicámara.

Las consecuencias de no prepararse pueden ser millonarias y catastróficas. Los resultados incluyen caídas masivas de servicios, pérdida de confianza de los clientes, páginas web bloqueadas y pérdidas económicas significativas. Incluso grandes corporaciones globales, como Microsoft y LinkedIn, ya han experimentado caídas debido a certificados vencidos.