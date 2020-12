Estas son las mejores aplicaciones y videojuegos del 2020, según Google

A propósito de que el año 2020 está por terminar, Google Play anunció las mejores aplicaciones y videojuegos de este año.

Se trata de 43 aplicaciones y juegos que tuvieron éxito durante el año y se seleccionaron en diferentes categorías teniendo en cuenta la cantidad de descargas y calificaciones de los usuarios. Además, destacaron la aplicación y el juego del año.

La aplicación 'Loóna: Bedtime Calm & Relax' es la más importante del año y se lleva el galardón de la mejor del 2020. Es una aplicación que permite realizar ejercicios de relación, narra cuentos y sonidos que ayudará a que las personas logren conciliar el sueño.

Además, Google señaló que 'Zoom', 'Whisk: Recipe Saver, Meal Planner & Grocery List', 'The Pattern', 'Calmaria', entre otras, son las mejores aplicaciones para el día a día.

Entre las mejores para el crecimiento personal se encuentran 'Intellect: Create a Better You', 'Centr, by Chris Hemsworth' 'Jumprope: How-to Videos', entre otras. Para divertirse, 'Disney +', 'Bazaart: Editor de Fotos y Diseño Gráfico', 'VITA', son algunas de las que más se destacan.

También, dieron a conocer las aplicaciones denominadas 'las joyas ocultas', entre las que se destacan 'Cappucciono', 'Explorest- Photo Locations', Loóna: Bedtime Calm & Relax, y muchas más.

Por su parte, 'Genshin Impact' es declarado como el mejor juego del 2020. Se destaca por ser un videojuego de aventura de mundo abierto que ha logrado cautivar a miles de jugadores.

Si quiere conocer todas las categorías de las mejores aplicaciones y jugos del 2020, según Google, entre aquí.