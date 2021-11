Gigantes tecnológicos, nuevas aplicaciones y videojuegos le apuestan al metaverso de Facebook

¿Quiénes tendrán espacio en el "metaverso"? Del gigante Facebook, que lo tiene como prioridad estratégica, a los creadores de juegos de video como Roblox o Fornite, pasando por emprendimientos especializados, el universo digital paralelo despertó muchos apetitos.

El "metaverso", contracción de metauniverso, es una suerte de doble digital del mundo físico, accesible por internet. Gracias a las realidades virtual y aumentada, permitirá multiplicar las interacciones humanas al liberarlas de las limitaciones físicas.

Considerado como el próximo gran salto en la evolución de la internet, este "grial" imaginado por la ciencia ficción desde hace 30 años, se ha vuelto un nuevo horizonte de desarrollo.

¿Habrá lugar para todos los pretendientes ante las colosales inversiones necesarias para su creación?

"Hay una fuerte posibilidad de que haya varios metaversos, una multitud de experiencias inmersivas disponibles en varios puntos", anticipó a la AFP Nicolas Reffait, asociado a cargo de prensa en la consultoría BearingPoint.

"No va con el sentido de la historia que haya un solo metaverso portador del conjunto de experiencias", agregó. "Por su naturaleza, no me imagino que pueda tener un dueño", insistió.

Facebook y "metaverso de empresa"

Los gigantes tecnológicos estadounidenses como Facebook ya iniciaron las grandes maniobras.

Rebautizado como Meta, el grupo de Mark Zuckerberg aspira a imponerse como el creador de un espacio digital universal de referencia, como pudieron ser la App Store de Apple o el motor de búsqueda Google.

Para llegar allí, espera invertir decenas de miles de millones de dólares anuales y contratar a 10.000 personas en los próximos cinco años en Europa.

Pero las otras grandes empresas tecnológicas no se quedarán al margen, como Microsoft y su "metaverso de empresa".

Facebook y Microsoft integran el llamado "Gafam", las cinco grandes firmas tecnológicas estadounidenses junto a Google, Apple y Amazon.

En su conferencia anual dedicada a profesionales, Microsoft anunció el lanzamiento de "Mesh", una nueva función del programa Teams que, a partir de 2022, permitirá al usuario aparecer en las reuniones en forma de avatar personalizado en lugar de activar el video.

En el mismo grupo de empresas, el campeón de los procesadores Nvidia lanzó su plataforma "Omniverso", que permite que equipos internacionales de desarrollo "colaboren en tiempo real en un espacio virtual compartido".

