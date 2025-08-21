“La IA es la gran oportunidad para transformar la construcción en Colombia”: presidente de Camacol

En medio de la primera Cumbre de Inteligencia Artificial para el sector constructor, que se realiza en Cartagena los días 21 y 22 de agosto, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, aseguró que la digitalización y el uso de nuevas tecnologías representan un punto de inflexión para una de las industrias más relevantes de la economía nacional.

En diálogo con Blu Radio, durante el evento, Herrera afirmó que “la construcción es una industria que mueve gran parte de la economía nacional, pero aún tiene muchos desafíos en productividad y sostenibilidad. La inteligencia artificial nos abre una ventana enorme para transformar la forma en que diseñamos, construimos y operamos proyectos”.

Según el dirigente gremial, la IA no debe verse como una tendencia lejana, sino como una herramienta práctica que ya está mostrando resultados en distintas etapas de la cadena productiva. “Con la IA podemos anticipar riesgos en las obras, reducir tiempos en los procesos constructivos, mejorar el uso de materiales y hasta prever el comportamiento de los mercados de vivienda. Es una oportunidad para ser más eficientes y sostenibles”, agregó.

La cumbre, organizada por Camacol, se convierte en un espacio clave para discutir cómo estas tecnologías pueden impactar no solo en la competitividad de las empresas, sino también en la calidad de vida de los colombianos. Expertos nacionales e internacionales, académicos y empresarios se han dado cita en Cartagena para explorar las posibilidades que trae consigo la digitalización del sector.

Sin embargo, Herrera también advirtió que la incorporación de la inteligencia artificial exige superar varios retos.

“El gran reto es la formación del talento humano. Necesitamos capacitar ingenieros, arquitectos y técnicos para que dominen estas herramientas. Otro desafío es garantizar la inversión en innovación y cerrar brechas digitales, especialmente en las regiones”, señaló.

Publicidad

En un país donde la construcción representa más del 7 % del Producto Interno Bruto y genera cerca de un millón y medio de empleos, la adopción de estas tecnologías podría marcar la diferencia entre mantener un modelo tradicional o dar un salto hacia una industria más moderna, competitiva y sostenible.

Con esta cumbre, Camacol busca sentar las bases para que la inteligencia artificial deje de ser un tema de discusión académica y pase a convertirse en una realidad tangible en las obras, las empresas y los hogares colombianos.