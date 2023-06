¿La llegada del 5G solucionará los problemas de conectividad en el país?

El 2023 es un año importante para el sector de las telecomunicaciones, pues el Ministerio de las TIC abrirá la subasta 5G, renovará una gran parte del espectro de los operadores móviles y deberá cumplir con el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo de ampliar la conectividad en las zonas rurales.

Sin embargo, aún hay mucho por mejorar antes de implementar la red 5G, pues, incluso, la 4G no está disponible en varias regiones apartadas y aún están con la 3G. Al respecto, Mauricio Lizcano, ministro de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), respondió sobre los retos que este tipo de proyectos significa y si, en realidad, con la llegada de esta tecnología se solucionarán los problemas de conectividad en el país.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el ministro Lizcano destacó que la 5G “arreglará en partes”, pues tendrá “más velocidad, más nitidez, pero no tendrá gran cobertura” porque requiere nuevas tecnologías, además de las instalación de nuevas antenas, lo que requiere más tiempo, según indicó.

En ese sentido, señaló que la llegada plena de la red 5G al país tardará entre dos y tres años por el cambio que se requiere, sumado a la licitación y subastas pendientes. Por ahora, insistió, se reforzará el plan de renovar la 4G en las zonas que faltan.

“Tenemos un problema de conectividad y es, no solo en la cobertura, sino en la calidad. Para poder mejorar eso no solo lo podemos hacer con 5G, que realmente no va a dar tanta cobertura, sí calidad; tenemos que seguir insistiendo en la renovación de 4G, que es lo que se está haciendo este año”, subrayó el funcionario.

Pero ¿qué significa la tecnología 5G y 4G?

El ministro de las TIC explicó que la G significa “Generación”, es decir, que cada tecnología va teniendo una actualización: “Lo que hacen es aumentar la capacidad que tienen para mandar más datos de forma rápida con menos espectro. El 5G lo que permite descargar datos de manera más rápida”.

Escuche el debate completo en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: