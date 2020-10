La seguridad 100% no existe, pero el cibercriminal está presente: experto en seguridad

El experto en seguridad y cloud de Movistar Colombia, Eduardo Parra afirmó que varias empresas del país tienen falencias en términos de seguridad y protección de la información, lo que las pone en peligro constante ante los cibercriminales.

Debemos pensar en la seguridad del empleado, pero en la seguridad de la información de las empresas. En este momento, al estar desde la casa, los protocolos de seguridad no están funcionando como debe ser Dijo

De acuerdo con Parra, la seguridad 100% no existe y las empresa piensan que no son vulnerables ante el robo de la información, pues creen que su información no es lo suficientemente valiosas para los cibercriminales.

“Ahora las compañías usan claves que no tienen sentido y son muy fáciles de vulnerar”, afirmó.

De esta manera, agregó que es de gran importancia que las compañías inviertan en software legales, en equipos que no sean piratas y en la inversión a nuevos sistemas que los protejan.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: