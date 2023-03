Photomath: Comisión Europea aprueba que Google compre la aplicación de matemáticas

La adquisición de Photomath por parte de Google ha sido una noticia relevante en el mundo de las aplicaciones y la tecnología educativa. La Comisión Europea ha dado luz verde a la operación tras constatar que no generará problemas de competencia en el mercado europeo.

Photomath es una aplicación que permite a los usuarios resolver problemas matemáticos escaneando la cámara del celular. La aplicación proporciona explicaciones detalladas sobre cómo se resolvió el problema paso a paso. Con la adquisición de Photomath, Google ampliará su oferta de servicios educativos, que ya incluye su aplicación de ayuda con los deberes, Socratic.

Aunque Photomath es una de las aplicaciones más populares de su tipo, existen diversas alternativas en el mercado que ofrecen características similares. Mathway, Wolfram Alpha y Desmos son algunas de las alternativas más conocidas.

La tecnología de Photomath no es extraordinaria ni escasa, y el acceso al motor de búsqueda de Google no es crucial para las herramientas de matemáticas, que pueden adquirir nuevos usuarios a través de otros canales. Por lo tanto, la Comisión Europea ha concluido que la adquisición de Photomath no reducirá la competencia en los mercados de aplicaciones de ayuda al estudio que incluyan las matemáticas en su oferta, ni en los servicios generales de búsquedas en internet.

La tecnología y la educación están estrechamente relacionadas en la actualidad. Las aplicaciones y otros recursos tecnológicos pueden ser herramientas útiles para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y otras materias. La adquisición de Photomath por parte de Google es una muestra más de la importancia que las empresas tecnológicas están dando a la educación y la formación en línea.

En definitiva, la adquisición de Photomath por parte de Google es una noticia importante para el mundo de la tecnología educativa. Aunque existen diversas alternativas en el mercado, Photomath es una de las aplicaciones más populares de su tipo y su adquisición por parte de Google puede tener un impacto significativo en el mercado de las aplicaciones de ayuda al estudio que incluyan las matemáticas en su oferta.

