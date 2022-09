¿Qué son los NFT y cómo funcionan?

Con el avance de la tecnología los NFT se han vuelto tendencia en las redes sociales , aunque muchas personas aún no conocen el significado de este. Las siglas de NFT significan Non -Fungible Token o un token no fungible. Los tokens son unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio, como por ejemplo el de las criptomonedas.

Ahora bien, "no fungible" significa que no puede ser intercambiado por otro ítem de su misma clase porque es algo único, mientras que la palabra token hace referencia a un archivo digital dentro de la blockchain al cual se le puede hacer seguimiento de manera muy sencilla.

Por esta razón, los NFT son tokens registrados en una blockchain que representan temas únicos.

En Colombia no existe una normativa aplicable a los NFT, pero se conoce que todos estos movimientos pertenecientes al metaverso y a la creación de una realidad digital paralela se tocan con regulaciones aplicables a la vida offline, como la propiedad intelectual, las regulaciones del comercio electrónico y las tecnologías, la protección de datos personales y el derecho financiero en relación con las monedas digitales.

Por eso a los NFT se les asigna una especie de certificado digital de autenticidad o una serie de metadatos que no se van a poder modificar. Eso quiere decir que si compra un contenido digital tokenizado con NFT, en todo momento siempre habrá constancia del primer valor que tenía.

