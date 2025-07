¿Se ganó la Lotería o es estafa? WhatsApp les pone alto a ladrones que usan este método

Los delincuentes usan aplicaciones de mensajería como WhatsApp para estafar a usuarios que, sin saber, terminan revelando información privada. Con estos datos personales, los ladrones pueden tener acceso a cuentas bancarias, correos, redes sociales y otras apps que use una persona en su cotidianidad.

Es importante que, ante estos riesgos, blinde sus aplicaciones y evite ser víctima de estafa o hackeo. Por eso, desde soporte de WhatsApp advierten cuáles son algunos de los métodos más usados por ciberdelincuentes; así, los usuarios podrán identificar esos mensajes sospechosos y de inmediato reportar.



Premios, loterías y juegos de azar

Por ejemplo, WhatsApp pide evitar abrir enlaces o responder en un chat si le llega un mensaje que hace referencia específicamente a loterías, juegos, un empleo, una inversión o un préstamo.

Estos mensajes pueden ser una estafa directa. Nunca responda a ellos y no envíe confirmación si se la piden. Si participó antes en algún juego de azar o de algún tipo, consulte el resultado por los canes autorizados, ya sea por la pagina del sorteo o en el punto físico donde hizo la compra.

Asimismo, no abra enlaces y menos si los recibió de un número desconocido. En estos casos, WhatsApp activó una función que lo alerta al instante. Es muy sencillo, cuando el usuario vaya a ese chat, le aparecerá un letrero de posible spam; podrá bloquearlo o reportarlo.

Si un mensaje le parece sospechoso o suena “demasiado bueno para ser cierto”, WhatsApp pide no seleccionarlo, compartirlo ni reenviar.

“Antes de abrir un enlace o archivo, observe siempre con atención, ya que puede parecer legítimo, pero en realidad podría ser malicioso. Si no tiene la certeza de que algo sea cierto o no conoce a la persona que escribió el mensaje, no lo reenvíe”, aclara la app.



Las estafas típicas desde WhatsApp

Un romance o relación

Soporte detalla que los estafadores podrían intentar entablar una relación o una conexión emocional con el usuario al que quieren robar. Una vez se ganan la confianza de la persona, solicitarán un préstamo o dinero.

Incluso, también pueden hacer planes para conocerlo en persona y, luego, cancelarlos.



Oferta de empleo

Por chat, las personas pueden recibir ofertas de empleo falsas por parte de los estafadores. En este caso, alguien puede hacerse pasar por un reclutador de una reconocida empresa para engañar y que así comparta información personal.

Pueden pedir dinero como parte de esa supuesta solicitud de trabajo. “Con frecuencia, esto puede incluir oportunidades de empleo remotos bien pagados”.



Estafa de inversión

WhatsApp recalca que un estafador puede compartir una oportunidad de inversión falsa de bajo riesgo y rendimientos altos para animar a los usuarios a que compartan información personal o dinero.

“En general, este tipo de estafas se centran en criptomonedas, acciones, bonos, productos básicos y propiedades”, explican desde soporte de la app.



Suplantación de identidad

Los delincuentes también se pueden se hacer pasar por un amigo o un miembro de la familia para pedirle que le envíe dinero o información personal. Es importante que siempre verifique su identidad.