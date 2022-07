SOFI: la app que busca fortalecer educación en niños con síndrome de Down

Educar a través de una aplicación o cualquier otro tipo de innovación tecnológica es algo cada vez más recurrente, conocidas como “edtech”, esta fusión entre tecnología y educación cuenta con una falencia y es que no se tienen en cuenta a las personas con discapacidad.

Por esta razón nació SOFI (Sistema Operativo de Formación Intelectual), una herramienta enfocada en mejorar los procesos educativos en estudiantes con síndrome de Down.

En dialogo con La Nube de Blu radio, Alejandra Acevedo, diseñadora industrial y fundadora de SOFI, y quien tiene una hermana con síndrome de Down, explicó que desde que su hermana inició su proceso escolar percibió que este tipo de población no tiene acceso a herramientas educativas o de aprendizaje adecuadas, incluso, reveló que la falla también está en la capacitación de los profesores, “sus docentes muchas veces no pueden avanzar en sus procesos de aprendizaje ya que en la mayor parte de los casos no están especializados para cubrir las necesidades de esta población”.

Esta app va encaminada a conectar la parte cognitiva con juegos, pues las personas con déficit de aprendizaje suelen distraerse con facilidad y por eso es necesario juntar la parte lúdica con la educación, entre otras cosas, busca fortalecer los procesos de lectoescritura.

En un futuro esta herramienta tecnológica pretende que las personas con esta condición accedan a educación inclusiva y logren comunicarse con facilidad en la sociedad, apoyándose de sus padres y tutores.

