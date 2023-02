'Nacho', la mascota de Atlético Nacional llega a FIFA 23

Sin duda, desde hace algunos años la industria de los videojuegos ha mejorado considerablemente; en los deportes, el 'rey' de la simulación de fútbol es el reconocido FIFA , de EA Sports, que apuesta cada año por ser mejor en su rama de jugadores con innovaciones de ligas y clubes.

En Colombia, solo Atlético Nacional tiene una unión muy cercana con el simulador inglés. Por eso, a partir de este jueves, 23 de febrero, EA Sports Latinoamérica anunció una incorporación importante para los verdolagas: 'Nacho', la mascota del club llega al simulador de fútbol para la modalidad de ultimate team.

"¡Nacho llega a #FIFA23! Juega ya el juego de todos y demuestra tu pasión verdolaga con la mascota de @nacionaloficial", anunció EA Sports, a través de sus redes sociales.

La noticia elevó las emociones de la afición de Atlético Nacional, quienes desde ya le pidieron a EA Sports que la mascota se vea reflejada no solo en ultimate team, sino que esté en otras secciones y por que en el modo Copa Libertadores.

"Pero también póngalo en modo carrera"; "Si no me salió un Toty, pero un Nacho"; "Para cuando una buena jugabilidad"; "Razones para no comprar el FIFA 23", son algunos comentarios en la publicación de EA Sports de quienes apoyan y critican el anuncio.

Cabe recordar que Atlético Nacional y EA Sports cerraron un acuerdo para patrocinio desde hace meses, pues el club verdolaga tendrá un cupo asegurado en próximas ediciones del juego.

Los hinchas de Atlético Nacional podrán tener a 'Nacho' en su estadio de ultimate, al igual que el escudo y los uniformes del club paisa. Sin embargo, el equipo también aparecerá en la modalidad de Copa Libertadores, pues está clasificado para la fase de grupos, pero se desconoce si ahí estará la mascota para todos los jugadores de FIFA.

