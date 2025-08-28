"Voy a conocer a mis suegros": Google reveló el truco que salvará a más de uno

La inteligencia artificial puede resultar muy útil cuando se usa correctamente. Si un usuario sabe escribir un buen prompt, es decir, una instrucción u orden, podrá lograr que cualquier IA le de la respuesta que está buscando o que diseñe un texto especifico, infográfica, imagen, video y mucho más.

Por eso, Google lleva tiempo revelando a través de redes sociales los trucos para usar en modo experto su IA, llamada Gemini. Recientemente, la compañía hizo una curiosa publicación que llamó la atención de algunos los usuarios.

Se trata de una serie de recomendaciones para conocer a los suegros y no quedar mal. Esto, cabe aclarar, es una idea adicional hecha con inteligencia artificial para aquellos que quieren ayuda cuando se enfrentan a situación como estas.

Nueva función de IA en el buscador de Google. Foto: Pexels

El truco de Google

De acuerdo con Google, la forma correcta de preguntarle a Gemini y que de respuestas que ayuden es la siguiente: “Voy a conocer a mis suegros, ellos son de [equipo de fútbol]. Sugiéreme 5 temas para causar una buena impresión”.

Esto puede intentarlo con cualquier tema, ya sea conocer a alguien, estudiar para un examen, una entrevista de trabajo, entre otros.

GUARDA este PROMPT para usar en Gemini para prepararte antes de conocer a alguien:



Voy a conocer a mis suegros, ellos son de [equipo de fútbol]. Sugiéreme 5 temas para causar una buena impresión



¿Para qué otra ocasión necesitas ideas? — Google en español (@googleespanol) August 14, 2025

Para poder ingresar a Gemini solo deberá entrar a su navegador de Google y listo. Escriba GEMINI y acceda a la página, es totalmente segura porque sirve como una extensión, como ChatGPT y otras.

Publicidad

Una vez esté en el chat, empiece a hacer las preguntas que quiera respecto al tema que quiere consultar. Al respecto, estas son las sugerencias de Google para conocer a los suegros.

De acuerdo con Gemini, una buena idea es hablar del equipo de la familia, ya sea de fútbol, baloncesto o alguna afición que tengan todos en común.

Gemini no solo le dará tips básicos, sino que le dará datos exactos del equipo específico, como fechas, nombres de jugadores y presidentes, escudos, historia y muchos más.



La historia del equipo de fútbol: demuestre interés en el legado del equipo que le gusta a sus suegros. Puede preguntar sobre su primer título, el primer campeonato profesional de Colombia o sobre la época dorada.

Hablar de la historia del equipo no solo muestra que se te está informado, sino que también les da la oportunidad de compartir sus recuerdos y orgullo.



Jugadores icónicos: pregúntales sobre sus jugadores favoritos a lo largo de los años. Esta pregunta abrirá la puerta para que le cuenten anécdotas o momentos memorables asociados a estos futbolistas.

“Recuerde que lo más importante es ser usted mismo y escuchar con genuino interés. Conocer sus gustos y pasiones demuestra que se preocupa por ellos, y eso siempre causa una excelente impresión”, asegura Google.