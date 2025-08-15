Con una foto puede saber si sufre del trastorno por déficit de atención, gracias a la IA

La ciencia y la tecnología siguen creciendo en sus avances para cambiar la manera en la que vivimos. Desde la llegada de la Inteligencia Artificial, el mundo giró completamente y desde la investigación, experimentos y desarrollo tecnológico para resolver problemas desde el análisis de datos y detección de patrones, alcanzando un impacto que se puede dar la mano con el método científico.



¿Cómo influye la IA en la detección de enfermedades humanas?

Gracias a la capacidad que tiene la Inteligencia Artificial para analizar datos, se pueden identificar patrones que pueden indicar la presencia de una enfermedad, a veces con mayor rapidez y precisión que una evaluación humana.

En el caso del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (Tdah), gracias a una investigación de Corea del Sur de la Universidad de Yonsei, titulada "Retinal fundus imaging as biomarker for ADHD using machine learning for screening and visual attention stratification" se descubrió que se puede detectar este trastorno gracias a la posibilidad de examinar una fotografía de la retina del ojo del paciente.

Foto generada con Image fx

Esta investigación fue publicada en marzo de 2025 después de hacer múltiples estudios para probar su efectividad.



¿Cómo es posible identificar el Tdah?

Estos hallazgos se obtuvieron a través del estudio de fotografías a más de 600 niños y adolescentes, donde había pacientes que tenían el diagnóstico y otros que no.

Fueron 4 Inteligencias Artificiales que se entrenaron para diferenciar cuáles eran los ojos con y sin el diagnóstico y, así, establecer un patrón. Estas IA analizaron las fotografías y alcanzaron más del 95% de precisión en la diagnosis de este trastorno a partir de patrones como la densidad vascular, el grosor de los vasos sanguíneos y los posibles cambios en la zona del ojo donde empieza el nervio que conecta con el cerebro.

Con esta investigación se abre una puerta para la detección temprana de enfermedades humanas y, así, facilitar y agilizar sus tratamientos e inventar posibles curas.