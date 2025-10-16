El pintoresco pueblo suizo que paga más de $200 millones a familias que se muden a vivir allí

En lo alto de los Alpes suizos, entre montañas cubiertas de nieve y paisajes que parecen sacados de una postal, se encuentra Albinen, un pequeño municipio que busca nuevas familias para evitar su desaparición.

Ante la reducción constante de su población, las autoridades locales aprobaron hace un tiempo un programa de incentivos económicos que ha captado la atención internacional: ofrecen importantes sumas de dinero a quienes decidan mudarse de forma permanente en este lugar.



¿Cuánto pagan por vivir en Albinen?

De acuerdo con la información oficial, las familias pueden recibir más de 50.000 francos suizos (unos 58.000 dólares), lo que equivale a unos $230 millones de pesos colombianos al cambio actual. El apoyo económico se distribuye así: 25.000 francos por adulto y 10.000 francos por cada hijo.

El dinero proviene de un fondo municipal creado específicamente para repoblar el pueblo, y su entrega está condicionada a que los beneficiarios cumplan con ciertos requisitos.

Pueblo de Albinen, Suiza Foto: albinen.ch

¿Por qué Albinen paga a quienes se muden a vivir allí?

Albinen se ubica en el cantón de Valais, a más de 1.300 metros sobre el nivel del mar, y actualmente cuenta con menos de 250 habitantes. Su entorno natural es uno de los más atractivos de Suiza: aire puro, tranquilidad y una vista privilegiada del valle del Ródano.

Sin embargo, su aislamiento geográfico y la falta de oportunidades laborales han llevado a que muchos jóvenes se muden a ciudades más grandes, lo que ha puesto en riesgo la sostenibilidad del pueblo.

Frente a este panorama, el gobierno local tomó una decisión poco común: pagar a las familias que decidan mudarse y residir allí de forma estable.

Según las autoridades municipales, la iniciativa busca revitalizar la comunidad, impulsar la economía local y garantizar la continuidad de servicios básicos que dependen del número de habitantes, como la escuela o el transporte público.



Requisitos para aplicar

El programa está dirigido principalmente a personas menores de 45 años que deseen establecer su residencia principal en Albinen. Para acceder al incentivo, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:



Ser ciudadano suizo o titular de un permiso de residencia tipo C (residencia permanente).

En el caso de ciudadanos de la Unión Europea, Estados Unidos o Canadá, este permiso puede obtenerse después de cinco años de residencia legal en Suiza.

Adquirir o construir una vivienda con un valor mínimo de 200.000 francos suizos (unos 215.000 dólares).

La propiedad debe ser de uso permanente, no una casa vacacional.

Comprometerse a vivir al menos 10 años en el pueblo; si se incumple este plazo, el beneficiario deberá devolver el dinero recibido.

Tener menos de 45 años al momento de la solicitud.

Albinen, Suiza Foto: albinen.ch

¿Cómo es la vida en los Alpes?

El entonces alcalde municipal de Albinen, Beat Jostin, describió al lugar como un espacio “de aire puro, silencio y vistas espectaculares”. El entorno ofrece horas prolongadas de sol y una calidad de vida basada en la calma, lejos del ruido urbano.

Además, Suiza en general figura entre los países con menor índice de criminalidad y una de las esperanzas de vida más altas del mundo, con un promedio de 84 años según datos del Banco Mundial.

A esto se suma un sistema educativo destacado a nivel internacional y un entorno natural que atrae a quienes buscan una vida más tranquila y saludable.

Con esta medida, Albinen no solo intenta aumentar su población, sino también preservar su identidad cultural y garantizar su futuro como comunidad alpina.

Para saber más del programa, la información oficial está disponible a través del sitio web de la municipalidad de Albinen: https://albinen.ch/politik-verwaltung/bauen-wohnen/wohnbau-familienfoerderung/, donde se explican los detalles del proceso de aplicación y los criterios que deben cumplir los interesados.