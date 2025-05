EEUU da malas noticias a colombianos que quieren ir al Mundial 2026; cogió mal parado a más de uno

La emoción de miles de colombianos por asistir al Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos podría verse truncada por un obstáculo inesperado: la visa.

Según declaraciones del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, los servicios consulares están operando al límite en países como Colombia, y los tiempos de espera para obtener una visa podrían impedir que muchos aficionados lleguen a tiempo al evento.

Rubio, en una rueda de prensa reciente, señaló que la capacidad de las embajadas estadounidenses para procesar solicitudes de visa está siendo sobrepasada por la demanda sin precedentes provocada por eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA.

Estamos buscando maneras de duplicar el horario en algunas de nuestras embajadas alrededor del mundo debido a los requisitos de visa. Por ejemplo, si aún no ha solicitado una visa desde Colombia, probablemente no podrá llegar aquí y asistir al Mundial, a menos que implementemos el doble horario explicó el alto funcionario.

Si usted es compatriota colombiano y quiere venir a la Copa del Mundo en EE. UU. el próximo año, pero no ha aplicado a visa, puede que ya no le alcance el tiempo. Lo dice @SecRubio, quien pone de ejemplo a nuestro país como uno donde los servicios consulares están a tope. pic.twitter.com/vhRGHYaWJx — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) May 21, 2025

El anuncio ha causado revuelo entre los colombianos que planeaban viajar a EE. UU. en 2026 para apoyar a su selección nacional. En redes sociales, muchos expresaron frustración al enterarse de que sus planes podrían verse frustrados por los largos tiempos de espera para conseguir una cita.

Colombianos pueden tardar hasta 2 años en sacar su visa

La advertencia no es menor. Actualmente, obtener una visa en Colombia puede tardar hasta dos años. Así lo ilustró un caso que circuló en la audiencia: “Mi papá pidió la cita en marzo de 2023 y recién la tiene en noviembre de este año”, relató un asistente, demostrando lo crítico del retraso.

Ante esta realidad, el Departamento de Estado estadounidense ha considerado medidas extraordinarias para aliviar la carga.

“Incluso hemos considerado reasignar a funcionarios del servicio exterior, muchos de los cuales recibieron capacitación consular en etapas anteriores de su carrera, para que brinden presencia las 24 horas en algunas embajadas y consulados”, añadió Rubio.

La sobrecarga de trabajo en los servicios consulares no se limita al Mundial. También se prevé una demanda elevada por la Copa de Clubes de la FIFA y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, lo cual ha llevado a EE. UU. a evaluar soluciones estructurales a largo plazo.

Entre las medidas barajadas está el refuerzo de personal, la digitalización de trámites y la apertura de horarios extendidos, pero ninguna ha sido implementada aún.

Mientras tanto, la recomendación es clara: quienes aún no han iniciado el proceso de solicitud de visa, deben hacerlo de inmediato. De no haber avances significativos en los próximos meses, miles de colombianos podrían quedarse fuera de la gran fiesta del fútbol mundial, no por falta de ganas, sino por no tener el documento que les permita entrar.