El pueblo llamado la Jerusalén de Colombia: perfecto para Semana Santa y a solo 3 horas de Bogotá

A medida que se acerca la Semana Santa, varios destinos del país comienzan a prepararse para recibir visitantes interesados en las celebraciones religiosas. Uno de los lugares que más llama la atención es Sáchica, un pequeño municipio del departamento de Boyacá que con el paso de los años ha sido apodado como 'la Jerusalén de Colombia'.

Este reconocimiento se debe principalmente a su tradicional Semana Santa en vivo, una representación teatral de los últimos momentos de la vida de Jesús que se realiza desde hace más de medio siglo y que involucra a buena parte de la comunidad. Cada año, cientos de visitantes llegan al municipio para presenciar estas escenificaciones que se desarrollan en calles, plazas y escenarios del pueblo.

Ubicado a unos 32 kilómetros de Tunja y aproximadamente tres horas por carretera desde Bogotá, Sáchica tiene cerca de 4.000 habitantes y conserva gran parte de su arquitectura colonial, lo que refuerza su imagen como destino de turismo religioso y cultural durante la llamada Semana Mayor.

Para 2026, la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, con eventos religiosos y actividades culturales programadas durante esos días.



Sáchica, la 'Jerusalén de Colombia' Foto: Fontur

¿Qué actividades se realizan en Sáchica durante la Semana Santa?

Las celebraciones en el municipio combinan liturgia, teatro y tradición popular. Durante estos días se desarrollan varias actividades que involucran a actores locales y organizaciones culturales.

Entre las principales se encuentran:



Viacrucis en vivo: considerado el evento central, en el que más de 100 actores del municipio representan el camino de Jesús hacia el Calvario.

Teatro sacro : presentaciones de la obra La Vida y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo en espacios culturales y escenarios públicos.

: presentaciones de la obra La Vida y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo en espacios culturales y escenarios públicos. Procesiones tradicionales: recorridos por las calles empedradas con imágenes religiosas acompañadas por bandas musicales.

Turismo gastronómico: visitantes aprovechan la visita para probar platos típicos como la gallina criolla sachiquense.

Además de los actos religiosos, el municipio abre espacios para que los visitantes conozcan emprendimientos locales, artesanías y productos de la región.

Su bella arquitectura, junto con la cultura y el fervor religioso de la gente, la convierten en uno de los destinos preferidos por los amantes del turismo religioso. Foto: Gobernación de Boyacá

¿Qué otros planes se pueden hacer en Sáchica, además del turismo religioso?

Aunque la Semana Santa es el evento más reconocido, Sáchica también cuenta con otros atractivos turísticos relacionados con la historia, la naturaleza y la ciencia.

Uno de los lugares más visitados es Gondava - El Gran Valle de los Dinosaurios, un parque temático que exhibe réplicas a escala real de dinosaurios en un paisaje desértico característico de la zona.

En el ámbito paleontológico, el municipio también es conocido por el hallazgo del Sachicasaurus vitae, considerado uno de los fósiles de pliosaurio más grandes y completos encontrados, con cerca de 10 metros de longitud.

Parque de los dinosaurios en Sáchica, Boyacá Foto: Gob. Boyacá - Situr

Otros lugares que suelen visitar los turistas incluyen:



Ruta de pinturas rupestres: petroglifos asociados a la cultura muisca.

Plaza principal: conocida por la presencia de árboles de olivo y monumentos como el de la cebolla cabezona.

Termales La Portada de la Villa: pozos de aguas termales utilizados para descanso y bienestar.

Viñedo Umaña Dajud: donde se realizan recorridos y degustaciones de vino.

La geografía del municipio, caracterizada por zonas áridas y cielos despejados, también ha favorecido el desarrollo de actividades de naturaleza.

En lugares como Ecoparque Xié, los visitantes pueden realizar senderismo, observar fósiles y recorrer paisajes típicos del valle boyacense. A esto se suman miradores naturales en los cerros del Arrayán y del Espinal, desde donde se obtienen vistas panorámicas de la región.

Debido a la baja contaminación lumínica, la zona también se ha convertido en un punto frecuente para observación de estrellas, lo que ha impulsado iniciativas de astroturismo.